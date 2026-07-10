Shakira confiesa lo que nadie esperaba sobre Mbappé

La historia de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026 que interpreta junto a Burna Boy, guarda un detalle que pocos conocían hasta ahora. Fue la propia Shakira quien decidió contarlo mientras se dirigía al partido entre Francia y Marruecos de este 9 de julio, una revelación que dejó ver la cercana relación que ha construido con Kylian Mbappé.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la colombiana explicó que el delantero francés fue la primera figura del fútbol en aceptar participar en el videoclip del tema, un respaldo que resultó determinante para sacar adelante el proyecto que hoy acompaña la máxima cita del fútbol.

“Estamos yendo al partido de Francia vs Marruecos, estoy muy emocionada”, comentó la artista desde el automóvil antes de compartir la anécdota.

Poco después añadió el mensaje dirigido al atacante del Real Madrid: “Un hecho gracioso: ¿sabían que Kylian Mbappé fue el primer jugador en aceptar participar de mi video “Dai Dai”? Fue Mbappé. Kylian, estoy por siempre agradecida contigo. Muchas gracias”, expresó Shakira.

Una de las protagonistas del Mundial 2026

La presencia de la barranquillera en la Copa del Mundo ha sido constante desde el comienzo del torneo. En el encuentro entre Francia y Marruecos fue vista junto a sus hijos, Milan y Sasha, siguiendo las acciones desde uno de los palcos del Gillette Stadium de Boston.

Ese mismo día también sostuvo un encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien posó para varias fotografías que luego fueron difundidas por distintos medios y plataformas digitales.

Su agenda alrededor del Mundial combina presentaciones musicales en distintas ciudades de Estados Unidos con la asistencia a algunos de los partidos más importantes de la competencia. Además, en los próximos meses llevará su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” a Europa, con España como una de las paradas más esperadas.

“Dai Dai” también impulsa un nuevo récord

El éxito de “Dai Dai” no sólo acompaña la fiesta futbolística en Estados Unidos, México y Canadá. La canción también ha impulsado un nuevo hito en la carrera de Shakira, quien acaba de convertirse en la primera cantante latinoamericana en superar los 100 millones de oyentes mensuales en Spotify.

El sencillo, que interpreta junto a Burna Boy, ocupa el séptimo lugar del Top 50 Global de Spotify, su mejor posición hasta ahora. Además, ya supera los 140 millones de reproducciones en la plataforma, mientras que su videoclip acumula más de 330 millones de visualizaciones en YouTube apenas un mes después de su lanzamiento.

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