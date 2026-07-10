El aeropuerto de Palm Beach se renueva y cambia su nombre a Donald J. Trump

El aeropuerto de Palm Beach, en Florida, comenzó una nueva etapa cambiar oficialmente el nombre de Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, una decisión impulsada por autoridades estatales y respaldada por una ley aprobada en Florida.

La antigua señalización del Aeropuerto Internacional de Palm Beach empezó a ser retirada para dar paso a la nueva identidad visual de la terminal, aunque el proceso de renovación completa tomará varias semanas, según informaron los responsables del aeropuerto.

“Dado que la transformación completa de un aeropuerto no ocurre de la noche a la mañana, durante las próximas semanas los pasajeros verán una combinación de nuestro aspecto clásico y los nuevos elementos de nuestra marca coexistiendo”, indicó la administración del aeropuerto en una publicación en redes sociales.

El Trump Force One inaugura la nueva etapa del aeropuerto

El primer vuelo en llegar a la terminal bajo su nueva denominación fue el avión privado conocido como “Trump Force One”, un Boeing 757 propiedad de la organización empresarial de Donald Trump.

La aeronave aterrizó poco después de las 5:00 de la mañana y entre sus pasajeros se encontraba Eric Trump, hijo del presidente estadounidense. La familia Trump utiliza con frecuencia este aeropuerto debido a su cercanía con la residencia Mar-a-Lago, ubicada en Palm Beach.

Tras el cambio de nombre, Eric Trump celebró la decisión a través de una publicación en la red social X, donde afirmó que su padre merece el reconocimiento por su impacto en Florida y Estados Unidos.

First Landing at “DJT” pic.twitter.com/qtTpymBMqp — Eric Trump (@EricTrump) July 9, 2026

“Como hijo y como alguien que vuela desde este aeropuerto casi todos los días, siempre estaré orgulloso de ver las iniciales ‘DJT’ en mi tarjeta de embarque”, escribió.

Nuevo código aeroportuario será DJT

Aunque el cambio de nombre entró en vigor este jueves, el identificador oficial de tres letras del aeropuerto tendrá una modificación posterior.

El código utilizado actualmente, PBI, será sustituido por DJT a partir del 18 de agosto, de acuerdo con la información difundida por las autoridades aeronáuticas.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) confirmó que sus sistemas reflejarán la nueva identificación y pidió a pilotos, controladores aéreos y operadores de aviación utilizar el código DJT para la planificación y operaciones de vuelos.

Cambio aprobado por ley en Florida tendrá un costo millonario

La modificación del nombre fue posible después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmara una ley que autorizó la nueva denominación del aeropuerto.

Las autoridades estiman que la renovación de imagen, los nuevos letreros, la señalización y otros ajustes podrían representar un gasto de hasta $5.5 millones de dólares.

El aeropuerto de Palm Beach es una de las principales terminales aéreas del sur de Florida. Actualmente moviliza alrededor de $8.6 millones de pasajeros al año, opera más de 200 vuelos comerciales diarios y genera aproximadamente $4,600 millones de dólares para la economía regional.

Señalización sobre el Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump (AP Photo/Saul Martinez)

Trump celebra el cambio de nombre

El presidente Donald Trump también reaccionó al cambio mediante una publicación en Truth Social, donde calificó la jornada como “un gran día” y señaló que era un honor que el aeropuerto llevara su nombre.

Trump aseguró que la terminal tendrá una transformación importante y afirmó que pronto será “uno de los aeropuertos más grandes y espectaculares del mundo”.

“Gracias a todos en Palm Beach por su voto y su confianza”, escribió el mandatario.

Críticas y disputa legal por la nueva denominación

La decisión también generó cuestionamientos de sectores demócratas y críticas de algunos ciudadanos.

Un piloto presentó una demanda contra el cambio de nombre al argumentar que la nueva denominación podría generar confusión y crear posibles riesgos relacionados con la seguridad aérea.

Algunos pasajeros expresaron opiniones divididas. Keegan Collett, quien viajaba desde el aeropuerto rumbo a Cincinnati, dijo que le sorprendió ver la nueva identificación de la terminal y consideró que Trump no merecía que un aeropuerto llevara su nombre, aunque afirmó que el cambio no representaba un problema importante.

“Al final, solo es el nombre de un aeropuerto. Hay cosas más importantes”, comentó.

Otros homenajes a Trump en Estados Unidos

El cambio del aeropuerto en Florida ocurre mientras otras instalaciones públicas han recibido nombres relacionados con Donald Trump.

El mismo jueves, funcionarios federales y legisladores participaron en Tennessee en una ceremonia para renombrar un puente de la carretera interestatal I-40 como Puente Donald J. Trump.

En el evento participaron el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y los senadores Marsha Blackburn y Bill Hagerty, además del representante Tim Burchett.

Bessent afirmó antes de la ceremonia que Trump era merecedor del reconocimiento.

El condado de Jefferson, donde se ubica Dandridge, Tennessee, fue uno de los territorios donde Trump obtuvo amplio respaldo electoral en 2024, al conseguir cerca del 82% de los votos en esa zona.

El Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump se convierte así en una nueva instalación pública con el nombre del mandatario, en medio de respaldo de sus seguidores y críticas de sus opositores.

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