Al menos 28 heridos al estrellarse un autobús contra un edificio en Maryland

Un accidente vial que involucró a un autobús de transporte colectivo y múltiples vehículos particulares se registró este miércoles en la localidad de Pikesville, una zona ubicada al noroeste de Baltimore, Maryland, con al menos 28 personas heridas.

El balance de heridos fue informado por el Departamento de Bomberos de Baltimore, que precisó además que hubo varios lesionados de consideración, de los cuales uno de ellos está en estado de gravedad, informó ABC News.

Las autoridades detallaron que el autobús finalizó su trayectoria al estrellarse contra una estructura inmobiliaria de la zona, lo que provocó una movilización inmediata de las unidades de emergencia locales. El incidente también involucró a otros siete automóviles particulares. Entre las unidades afectadas, uno de los carros particulares terminó completamente volcado sobre la vía pública debido a la fuerza del impacto originado por la colisión en cadena.

Labores de rescate técnico de los bomberos

El personal técnico del Departamento de Bomberos del Condado de Baltimore ejecutó maniobras operativas específicas de extracción debido a que dos pasajeros quedaron atrapados de manera temporal entre las estructuras deformadas por el choque.

Según los informes de la institución, los bomberos concentraron sus esfuerzos en liberar a una persona que permanecía atrapada en el interior del autobús urbano y a otra que se encontraba inmovilizada dentro de uno de los vehículos civiles afectados.

Declaración del Gobernador Wes Moore

El gobernador del estado de Maryland, Wes Moore, comunicó que mantiene una vigilancia activa sobre la evolución del suceso y el estado de salud de cada uno de los afectados a través del monitoreo permanente coordinado por su despacho.

“Estamos profundamente agradecidos a nuestros socorristas, quienes actuaron con rapidez y pericia para garantizar la seguridad de nuestros vecinos”, apuntó Moore, y añadió que han estado en estrecha coordinación con las autoridades locales para brindarles todo el apoyo necesario sobre el terreno.

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