Boletos del Mundial se desploman hasta 62% tras la eliminación de México y EE.UU.

Asistir a los partidos más atractivos del Mundial 2026 puede ser mucho más barato que al inicio del torneo. Tras las eliminaciones de los anfitriones México y Estados Unidos, y de varios países ‘taquilleros’ como Brasil, Portugal o Colombia, los precios de reventa para los partidos de cuartos de final se desplomaron entre 41% y 62%, de acuerdo con datos de TicketData.

El caso más llamativo es el atractivo partido de este viernes entre España y Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde un boleto que hace unos días costaba $3,363 dólares, ahora puede conseguirse desde $1,307 dólares, una diferencia de $2,056 dólares. En promedio, el precio de las entradas para esta fase cayó 52% respecto al inicio de los octavos de final.

La paradoja es que estos son partidos que garantizan espectáculo y que son definitivos para definir el título y están más baratos que nunca. Sin embargo, al ser países más lejanos a la sede, también tienen una demanda menor de asientos, tal como ocurría con las aficiones de los países anfitriones, que abarrotaron las tribunas en rondas previas. Para los amantes del futbol, esta es una gran oportunidad para conseguir entradas accesibles.

El partido de Miami: de $3,991 a $1,813 en días

El choque de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra de este sábado en Miami es quizás el caso más emblemático. Tras conocer el sorteo, ese encuentro estuvo proyectado como un posible cruce entre Brasil y México, dos países con bases de aficionados enorme y dispuestas a pagar lo que fuera por ver a su selección. Ante esta posibilidad, los precios de reventa promediaron hasta $3,991 dólares.

México perdió 3-2 ante Inglaterra el pasado domingo 5 de julio, en un duelo dramático. Horas antes, Brasil fue sorprendido por el equipo vikingo. Como resultado, Miami dejó de ser un partido con una gran expectativa para las aficiones latinas y cayó el interés por conseguir boletos, pese a que ofrece a una potencia europea ante una de las sorpresas del torneo.

El resultado en el mercado fue inmediato: el precio promedio de reventa cayó a $1,813 dólares, según TicketData. Una caída del 55%.

Los números que hacen viable la decisión de ir al estadio

Este fenómeno se replica en los cuatro partidos de los cuartos de final. Según TicketData, esta es la caída de los precios por partido:

España vs. Bélgica (Los Ángeles): de $3,363 a $1,307 → caída del 61%

(Los Ángeles): de $3,363 a → caída del Noruega vs. Inglaterra (Miami): de $3,991 a $1,813 → caída del 55%

(Miami): de $3,991 a → caída del Argentina vs. Suiza (Kansas City): de $2,666 a $1,324 → caída del 50%

(Kansas City): de $2,666 a → caída del Francia vs. Marruecos (Boston, jugado el 9 de julio): de $1,722 a $1,017 → caída del 41%

Con caída en los precios que oscila el 50%, es más factible ver a grandes potencias mundiales: Argentina (campeón del mundo), España (campeón de Europa), Francia (subcampeón del mundo) y grandes equipos europeos como Inglaterra, Noruega o Bélgica.

Incluso, para personas que viven en estas cuatro ciudades o tienen capacidad de viajar, los precios de la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey también se han abaratado: de un precio promedio de $9,740 a $8,842 dólares, una reducción cercana al 9%.

La apuesta fallida de la reventa: vendedores que apostaron al escenario perfecto

Keith Pagello, fundador de TicketData, explicó este desplome dramático en los precios a Front Office Sports: “Los vendedores estaban concentrados en no perder dinero si se concretaban los enfrentamientos con mayor demanda. El problema fue que prácticamente ocurrió el escenario menos favorable para ellos”.

En términos prácticos: los revendedores inflaron los precios apostando a que México, Estados Unidos y Brasil llegarían lejos. La eliminación simultánea de los tres equipos anfitriones, más Brasil, Colombia y Portugal, dejó a los cuartos de final sin el público que sostenía esa demanda artificial.

Según la plataforma SeatGeek, los precios de acceso a los cuartos de final cayeron en promedio 50.4% en solo tres días tras la definición de la ronda de octavos de final.

¿Por qué es una gran noticia para la comunidad hispana?

La comunidad latinoamericana en Estados Unidos fue la que más pagó durante la fase de grupos y los octavos. La demanda de boletos para los partidos del Tri superó toda proyección previa, y muchas familias desembolsaron cantidades récord, aunque sus partidos se disputaron en México.

Ahora, los aficionados que aún tienen tiempo y recursos se encontraron con una ventana que no existía hace una semana: ver el Mundial en vivo, con semifinales y la final todavía por jugarse, con una demanda moderada y a precios que, sin dejar de ser significativos, son radicalmente más baratos que hace 72 horas.

Las semifinales están programadas para el 14 y 15 de julio, y la final el 19 de julio en Nueva Jersey. Los boletos siguen disponibles en plataformas de reventa como StubHub, SeatGeek, TickPick y TicketData.

Preguntas frecuentes (FAQ): Lo que la comunidad hispana pregunta sobre los boletos

¿Dónde se pueden comprar boletos con la caída de precios actual?

En plataformas de reventa como StubHub, SeatGeek, TickPick y TicketData. También en el sitio oficial de la FIFA, donde aún hay disponibilidad limitada para algunos partidos.

¿Los precios pueden bajar aún más antes de la final?

Depende del avance de selecciones populares como Argentina o Francia. Si Argentina llega a la final, la demanda y los precios podrían remontar con fuerza.

¿Es seguro comprar boletos en plataformas de reventa?

Las plataformas reconocidas ofrecen garantías de entrega y autenticidad. La FIFA también tiene su propio sistema oficial de reventa. Se recomienda evitar vendedores particulares sin garantía.

¿Cuánto cuesta el boleto más barato disponible para los partidos restantes?

Según TickPick, los boletos más asequibles para cuartos de final arrancaron esta semana desde $989 dólares para el partido Francia-Marruecos en Boston. Para semifinales y final, los precios son considerablemente más altos.

¿La final del 19 de julio también bajó de precio?

Sí, aunque la rebaja fue más moderada: pasó de un promedio de $9,740 a $8,842 en reventa, una caída del 9%. Sigue siendo el partido más costoso del torneo.

Conclusión

Lo que ocurrió esta semana en el mercado de boletos del Mundial se explica fácilmente porque el fútbol en Estados Unidos se cotiza, más que en ningún otro torneo, en función de quién juega, no solo del tipo de partido que se juega. La comunidad hispana fue el motor que infló esos precios en las rondas previas, y también fue la primera en perder el interés cuando sus selecciones quedaron fuera.

Las semifinales ya están en el horizonte y, por primera vez en semanas, están al alcance de quien no pudo o no quiso pagar el precio del sueño. La pregunta es si la caída llega a tiempo para quienes ya agotaron su presupuesto tratando de ver al Tri.

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