FIFA donará un millón de dólares para apoyar a los afectados por los terremotos en Venezuela

La Fundación FIFA anunció la asignación de $1 millón de dólares de su Fondo Humanitario para apoyar las labores de respuesta tras el terremoto que afectó a numerosas comunidades de Venezuela.

La organización explicó que los recursos serán destinados a brindar ayuda inmediata a las personas damnificadas y fortalecer las acciones de asistencia en las zonas impactadas.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) indicó que el financiamiento permitirá entregar ayuda humanitaria urgente, reforzar las operaciones de emergencia y contribuir al inicio del proceso de recuperación de las comunidades afectadas por el desastre natural.

La entidad recordó que esta iniciativa forma parte del compromiso de la Fundación FIFA de responder con rapidez ante catástrofes naturales o emergencias provocadas por el ser humano mediante su Fondo Humanitario, un mecanismo diseñado para movilizar recursos de manera inmediata cuando ocurre una crisis.

Solidaridad de la FIFA

«El pueblo de Venezuela cuenta con la solidaridad plena de la familia mundial en estos momentos tan difíciles», expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

«El fútbol tiene una capacidad única para unir a las personas y transmitir esperanza, especialmente en tiempos de crisis. A través de la Fundación FIFA, nos sentimos orgullosos de acompañar al pueblo venezolano y de apoyar a las organizaciones humanitarias y a los socios locales que trabajan incansablemente para llevar ayuda urgente a quienes más la necesitan», agregó.

El presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, Mauricio Macri, también manifestó el respaldo de la institución a las víctimas del terremoto. «Todos los que formamos parte de la Fundación FIFA estamos con las personas afectadas por este devastador terremoto. El fútbol posee una extraordinaria capacidad para reunir a las personas, en especial en momentos de gran necesidad».

«A través de nuestro Fondo Humanitario -agregó- reafirmamos nuestro compromiso de acompañar al pueblo venezolano y de respaldar el trabajo de organizaciones ejemplares que trabajan sin descanso para proporcionar asistencia de urgencia a las comunidades afectadas».

La FIFA informó además que la Federación Venezolana de Fútbol participa activamente en las labores de ayuda junto a la comunidad futbolística del país, como parte de las acciones de apoyo a las poblaciones afectadas. La organización añadió que los detalles sobre la distribución de los fondos y los proyectos beneficiados se darán a conocer conforme avancen las evaluaciones humanitarias y se definan los aspectos operativos de la asistencia.

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