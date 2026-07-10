La nostalgia y el K-Pop conquistan McDonald’s: presenta su Cajita Feliz BT21

El lanzamiento de la nueva edición inspirada en BT21 se suma a un año histórico de colaboraciones estratégicas y nostalgia en el menú de McDonald’s, consolidando la tendencia de transformar la famosa cajita en un objeto de deseo para coleccionistas adultos y jóvenes por igual.

La gigante de las hamburguesas anunció a través de sus redes sociales que el 14 de julio estará disponible la nueva Cajita Feliz de BT21, con el mensaje: “Avanzando a la velocidad de la amistad”. Esta nueva entrega de juguetes está inspirada en el espacio y viene con personajes icónicos como Chimmy, Cooky, Koya, Mang, RJ, Shooky y Tata.

No es la primera vez que los Arcos Dorados lanzan productos inspirados en los ídolos del K-pop, BTS. Según Allrecipes, en 2021 crearon un menú especial basado en las preferencias de la banda, mientras que en el último trimestre sorprendieron con una línea de juguetes TinyTAN en la Cajita Feliz.

Cajitas de colección en McDonald’s durante 2026

El calendario de este año demuestra el poder de las alianzas globales con plataformas como Netflix y el regreso de grandes clásicos de la marca:

Enero (Changeables 2026): el año inició con el regreso de los Changeables 2026 en Estados Unidos, una versión actualizada de los icónicos robots y dinosaurios transformables que causaron furor en las colecciones de 1987, 1989 y 1990, traídos de vuelta gracias a la petición masiva de los fanáticos en redes sociales.

Marzo (KPop Demon Hunters): coincidiendo con el éxito de la producción de Netflix ganadora del Oscar, se activó un menú temático inspirado en la gastronomía de Corea del Sur. Esta campaña enfrentó los sabores del Desayuno Saja Boys contra la Comida HUNTR/X, incorporando salsas exclusivas con notas picantes y ácidas.

Abril (Stranger Things: Tales From ’85): una ambiciosa colaboración global con Netflix que celebra la nostalgia ochentera de Hawkins. Esta edición especial incluyó 12 juguetes coleccionables con los personajes de la nueva película, extendiendo su presencia en los restaurantes hasta agosto.

Junio (Copa Mundial y Squishmallows): enfocada en el espíritu deportivo, esta campaña presentó 23 peluches Squishmallows™, destacando a las mascotas oficiales de los países anfitriones del mundial (Canadá, México y Estados Unidos), complementada con una experiencia de juego digital.

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