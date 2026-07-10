Liliana Rodríguez habló sobre su adicción al alcohol

La actriz venezolana Liliana Rodríguez fue invitada al programa de televisión “¡Siéntese quien pueda!”, y aprovechó el momento para contar su experiencia con las adicciones e, incluso, dio un mensaje a todas las personas que atraviesan estos problemas.

Durante la conversación que mantuvo con los presentadores del programa, Chiquibaby y Jorge Bernal, la hija de José Luis Rodríguez y Lila Morillo dio detalles sobre lo que sentía antes de ir a rehabilitación.

“Lo digo con toda la de la ley y toma mucho valor y coraje admitir que tienes un problema de alcohol o que pudieras tener un problema sin control de alcohol”. También explica que antes de admitir que se tiene el problema, las personas se excusan en mentiras, las cuales ella considera que son bastante comunes.

Expresa que ella misma llegó a caer en esas mentiras. Comentó: “Muchos en el medio nos escondemos en las mentiritas de que yo lo puedo controlar, yo bebo socialmente, no hay shows en frente del público, yo bebo en mi casa; pero el monstruo se va formando en casa y maltrata a tus seres amados y a tu familia y les faltas el respeto. Lo digo porque yo también me vi al borde del precipicio, donde estuvieron también a punto de reclutarme porque yo seguía mentida en que yo lo puedo controlar, yo soy cristiana, yo creo en Dios y Dios me da control propio, cómo es posible que yo sea Rodríguez Morillo y esto yo no lo pueda controlar… Mentiras.”,

Esta no es la primera vez que Liliana habla sobre sus problemas de adicción al alcohol, aunque ha sorprendido cómo lo hizo. En el 2022, por ejemplo, también habló sobre la que ella considera que fue la razón de haber caído allí: “Yo toqué fondo cuando el papá de mi hija me dijo: ‘Ya no quiero seguir viviendo contigo’. Toqué fondo y me dediqué a beber. Me dije: si no me quiere mi papá y tampoco me quiere mi esposo, entonces el problema soy yo”.

Por otro lado, también reconoce que parte de su familia también le ha servido de apoyo durante todo el proceso de desintoxicación.

Explica: “Al final me vi en el fondo del pozo y mi familia me dijo: ‘o te internas o vamos a ver qué hacemos porque lo vas a perder todo’”. Su madre, la cantante venezolana Lila Morillo, y su hija, fueron las piezas claves en esta historia.

Ahora, Liliana usa su experiencia personal para concientizar a otras personas que enfrentan su misma u otras adicciones.

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