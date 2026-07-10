Lin-Manuel Miranda y Dwayne Johnson cantaron en el estreno de “Moana” en NY

El estreno de “Moana” en Nueva York tenía reservado un momento que nadie esperaba. Cuando parecía que la noche avanzaría como cualquier otra presentación de una gran producción, Dwayne Johnson, “The Rock”, apareció sobre el escenario para interpretar “You’re Welcome” junto a Lin-Manuel Miranda, compositor de la historia y uno de los productores de la nueva adaptación. El inesperado dueto desató la ovación del público que llenó el United Palace Theater la noche del jueves 9 de julio.

La función reunió al elenco y al equipo creativo de la versión con actores reales de la popular película de Disney. Entre los invitados estuvieron Auli’i Cravalho, quien volvió a formar parte del universo de “Moana” como productora ejecutiva tras haber dado voz a la protagonista en la cinta animada, y Thomas Kail, director del largometraje y reconocido por su trabajo en “Hamilton” junto a Miranda.

Dwayne Johnson recordó sus años más difíciles

Durante la alfombra azul, Johnson compartió un recuerdo muy personal sobre su infancia en Hawái y el largo camino que recorrió hasta protagonizar una producción de esta magnitud.

“¿Ese niño que fue desalojado de la isla de Hawái y que no podía pagar la renta? Siempre digo esto porque se me quedó grabado en la mente. Nuestra renta era de 180 dólares a la semana y no podíamos pagarla, así que nos desalojaron. Así que ese niño que fue desalojado de la isla y que ahora está aquí en Nueva York, con Moana y esta alocada alfombra azul, es increíble”, dijo el actor en declaraciones concedidas a NBC New York.

Por su parte, Lin-Manuel Miranda destacó la importancia de disfrutar la película en la pantalla grande, especialmente para quienes conocieron la historia desde casa.

“Quiero que la gente la vea con sus familias en los cines. Creo que mucha gente descubrió “Moana” en casa, en plataformas de “streaming”, y sus hijos cantan las canciones y ellos también las cantan, pero es una experiencia totalmente diferente ver la increíble visión que Tommy tiene de esta película en una pantalla grande con sonido envolvente”, afirmó el compositor a NBC New York.

Lin-Manuel Miranda y Dwayne Johnson en pleno momento de emoción. Crédito: Disney. Crédito: Cortesía

Una adaptación que divide a la crítica

La nueva versión de “Moana” ya llegó a los cines, aunque la recepción especializada ha sido desigual. En Rotten Tomatoes registra una calificación de 37%, mientras varias reseñas consideran que reproduce casi escena por escena la película animada sin aportar suficientes elementos nuevos.

Aun así, buena parte de los comentarios coinciden en destacar el trabajo del elenco y el apartado visual como algunos de los mayores aciertos de la producción.

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