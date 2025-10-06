Dwayne Johnson opina sobre el fracaso en taquilla de ‘The Smashing Machine’

El actor Dwayne Johnson se pronunció tras el fracaso en taquilla de la película ‘The Smashing Machine’, la cinta biográfica en la que interpreta al luchador Michael Kerr.

‘La Roca’ recurrió a su cuenta de Instagram para emitir una declaración tras el fin de semana de estreno de la película con la que recibió una ovación de 15 minutos en el Festival de Cine de Venecia y el actor fue aplaudido por interpretar un papel diferente a lo que había hecho en el pasado.

“Desde lo más profundo de mi ser, gracias a todos los que vieron The Smashing Machine ”, publicó la estrella multimillonaria.

El protagonista de la película producida por A24 y dirigida por Bennie Safdie se refirió a los resultados de la taquilla del fiilme. “En nuestro mundo narrativo, no puedes controlar los resultados de taquilla, pero lo que me di cuenta de que sí puedes controlar es tu desempeño y tu compromiso de desaparecer por completo e ir a otro lado”, continuó.

‘The Smashing Machine’ fue superada con creces por el inesperado lanzamiento de Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, la nueva producción de Taylor Swift la cual recaudo 34 millones de dólares en taquilla de acuerdo con datos de Deadline. ‘The Smashing Machine’ recaudó 5,9 millones de dólares en su fin de semana de estreno, ocupando el tercer lugar detrás de One Battle After Another, el western de Leonardo DiCaprio, que recaudó 11 millones de dólares.

A pesar de los resultados, Dwayne Johnson se mostró agradecido por la oportunidad de trabajar en esta película para interpretar a Michael Kerr y ser dirigido por Benny Safdie. “Y siempre aprovecharé esa oportunidad. Fue un honor para mí asumir este papel para mi director, Benny Safdie @bowedtie. Gracias, hermano, por creer en mí. La verdad es que esta película me ha cambiado la vida. Con profunda gratitud, respeto y empatía, DJ”, dijo.

‘The Smashing Machine’ narra la vida del campeón de la UFC Michael Kerr y su profunda lucha contra la adicción a las drogas. La cinta fue aplaudida en Venecia donde además Safdie se llevó el premio a Mejor Dirección. A pesar del visto bueno de la crítica, la cinta no convenció a los espectadores y se estima una pérdida de entre 10 y 15 millones de dólares tras una inversión de 50 millones de dólares. Sin embargo, A24 planea continuar con la promoción de la película durante la temporada de premios

