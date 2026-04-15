Dwayne Johnson, Kevin Hart y Jack Black: vuelve “Jumanji”

En plena euforia del CinemaCon en Las Vegas, Dwayne Johnson, Kevin Hart y Jack Black se subieron al escenario para confirmar que el juego sigue abierto con “Jumanji: Open World”.

El título no pasó desapercibido y ahora ya hay teorías del rumbo que podría tomar la historia, en una franquicia que ya dejó atrás su formato original para meterse de lleno en el universo de los videojuegos.

Un anuncio entre risas y emoción

El momento en el evento tuvo de todo, comenzando por el humor que caracteriza al equipo, hasta una dosis de nostalgia que conectó con el origen de la saga. Jack Black fue directo al corazón del proyecto al asegurar: “Nunca me había divertido tanto trabajando en una película. Esta es mi favorita hasta ahora”.

Kevin Hart, fiel a su estilo, bajó el tono solemne con una broma que despertó risas en la sala: “Ha sido un trabajo duro. No conocen a esta gente!”.

Pero quien llevó la presentación hacia un terreno más emotivo fue Dwayne Johnson. El actor recordó a Robin Williams, protagonista de la película original de 1995, con una frase que caló fuerte entre los presentes: “Robin, como nos gusta decir, este es para ti”.

Un fenómeno que no se agota

“Jumanji: Open World” tiene previsto su estreno para el 25 de diciembre y contará con un elenco que combina caras conocidas y nuevos aportes. Entre ellos aparecen Nick Jonas, Morgan Turner, Ser’Darius Blain, Madison Iseman, Lamorne Morris y Danny DeVito.

La película vuelve a estar dirigida por Jake Kasdan, quien trabajó en el guion junto a Jeff Pinkner y Scott Rosenberg. Su participación asegura cierta continuidad con el tono que revitalizó la franquicia en los últimos años.

Y es que el camino hasta acá no fue casual. “Jumanji: Bienvenidos a la jungla”, estrenada en 2017, logró superar los 950 millones de dólares en taquilla global. Dos años después, “Jumanji: el próximo nivel” confirmó que el interés seguía intacto al alcanzar más de 800 millones a nivel mundial.

La saga encontró una manera efectiva de reinventarse sin perder su esencia, tomando como punto de partida el libro infantil de Chris Van Allsburg publicado en 1981 y adaptándolo a nuevas generaciones.

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