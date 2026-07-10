Ocho imputados por complot terrorista en la Casa Blanca durante el UFC Freedom 250

Un gran jurado federal en Ohio dictó una acusación formal contra ocho hombres vinculados a un aterrador complot frustrado que pretendía utilizar drones con explosivos y francotiradores para desatar una masacre en el evento de artes marciales mixtas UFC Freedom 250, celebrado el pasado 14 de junio en los jardines de la Casa Blanca.

El Departamento de Justicia imputó formalmente a los ocho detenidos bajo dos cargos graves de conspiración que exponen la magnitud del ataque planeado en Washington D.C.:

Conspiración para brindar apoyo material a terroristas: Cargo relacionado con la logística, el financiamiento y el acopio de equipo táctico (Pena de hasta 15 años de prisión).

Cargo relacionado con la logística, el financiamiento y el acopio de equipo táctico (Pena de hasta 15 años de prisión). Conspiración para cometer asesinato en territorio federal y asesinar a un funcionario público: Cargo directo por planificar la ejecución de personalidades del Estado (Pena de hasta cadena perpetua).

Según los fiscales, el grupo extremista operaba bajo teorías de conspiración radicales y tenía una lista de “objetivos de alto valor” que planeaban ejecutar durante la velada. Entre las presuntas víctimas principales se encontraban el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el vicepresidente JD Vance, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el magnate Elon Musk y diversos legisladores federales norteamericanos.

De acuerdo con las declaraciones juradas y las investigaciones del FBI, el ataque estaba diseñado para maximizar las bajas mediante una emboscada en dos etapas: un ataque aéreo inicial, donde se pretendía detonar drones cargados con explosivos sobre el sector norte del escenario de la UFC; y con una emboscada terrestre un equipo de francotiradores abriría fuego contra la multitud y contra los líderes políticos identificados.

Las alarmas de inteligencia se encendieron el 10 de junio, apenas cuatro días antes del show. Esto permitió al FBI desplegar arrestos coordinados durante el fin de semana del evento en estados como Missouri, Nebraska y California, capturando al sospechoso inicial Tycen C. Proper (19 años, de Ohio).

La pieza final del rompecabezas judicial cayó esta semana con la detención de Chandler D. Scaggs (21 años), en Chapmanville, Virginia Occidental. Los reportes indican que Scaggs era uno de los francotiradores asignados.

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