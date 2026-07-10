UFC 329: Horario y dónde ver la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway

Ante la mirada atenta de más de 200 periodistas, el irlandés Conor McGregor y el hawaiano Max Holloway cumplieron con la báscula de cara al evento estelar de UFC 329, que encenderá los reflectores del T-Mobile Arena de Las Vegas este sábado 11 de julio.

Al tratarse de una batalla pactada en el peso wélter (170 libras), no hubo drama con el corte de peso para ninguno de los dos exmonarcas de las 145 libras. Holloway fue de los primeros en aparecer registrando exactamente 170 libras, mientras que “The Notorious” detuvo la aguja en 170.5 libras un par de minutos después, luciendo un físico imponente tras un largo período de inactividad.

El regreso de McGregor

McGregor rompe una inactividad de cinco años, siendo su última presentación aquella fatídica derrota ante Dustin Poirier en UFC 264 (julio de 2021) en el peso ligero, donde sufrió una fractura de tibia. Para encontrar el último registro del irlandés en las 170 libras, hay que remontarse a enero de 2020, cuando noqueó a Donald “Cowboy” Cerrone en apenas 40 segundos.

En el combate coestelar, el británico Paddy Pimblett y el francés Benoît Saint Denis detuvieron la báscula en 156 libras, dejando todo listo para una guerra europea de pronóstico reservado en las 155 libras. Asimismo, la mexicoestadounidense Tracy Cortez marcó 126 libras para su duelo de peso mosca frente a la peligrosa china Wang Cong (125.5 libras).

La confesión: “Caí en vicio”

El exbicampeón de la UFC, quien actualmente se desempeña también como copropietario de la promotora de boxeo sin guantes Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), admitió que el éxito financiero y la exposición constante al producto de su propia marca de whisky escocés lo llevaron a perder el control de su vida personal.

“Quedé atrapado. Tenía dos botellas bajo los brazos”, reveló McGregor de forma franca ante los periodistas, haciendo alusión al vicio que lo mantuvo alejado de la disciplina de un atleta de élite durante varios pasajes de su prolongado parón deportivo.

Cuándo y dónde ver el UFC 329

La jornada del sábado estará dividida en las carteleras preliminares y la cartelera estelar. El ingreso de McGregor y Holloway al octágono dependerá de la duración de las peleas previas, pero se estima que ocurra hacia el final de la noche.

Inicio de las primeras peleas preliminares: 5:00 PM ET.

Horario estimado de la pelea estelar (McGregor vs. Holloway): 11:30 PM ET.

En Estados Unidos, la pelea entre McGregor y Holloway se podra disfrutar en vivo y en exclusiva a través de la señal de Paramount+.

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