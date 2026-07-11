Administración Trump arremete contra reporteros de NYT por filtraciones sobre problemas con el Air Force One

Al menos cuatro reporteros de The New York Times informaron sobre las preocupaciones de seguridad alrededor de un avión regalado por Catar que funge como el nuevo Air Force One; fueron citados para comparecer ante el Departamento de Justicia (DOJ), informó el mismo medio.

De acuerdo con el Times, los periodistas Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt fueron citados a declarar ante un gran jurado federal en Manhattan la semana que viene, señalando que agentes federales entregaron algunas de las citaciones en los domicilios de los mencionados periodistas.

El medio de comunicación neoyorquino impugnará la orden judicial, que es muy inusual y supone una amenaza directa a la capacidad de la prensa para recabar información en interés público.

David McCraw, abogado principal de la redacción del Times, rechazó la medida en un comunicado este sábado en la mañana.

“La presencia de agentes federales de las fuerzas del orden en la puerta de los periodistas debería conmocionar la conciencia de cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa que protege”, indicó McCraw.

“Este acto descarado no debe considerarse más que un intento de impedir que el público sepa lo que está sucediendo en su país, intimidando a los periodistas para que no hagan su trabajo”, agregó.

Las citaciones judiciales en cuestión insinúan que el gobierno del presidente Donald Trump está tratando de averiguar quién filtró la información al Times antes de que el medio informara el miércoles que el líder de la Casa Blanca abandonó en Turquía esta semana en el antiguo Air Force One debido a preocupaciones de seguridad del Servicio Secreto.

Asimismo, el equipo de CNN informó el jueves que el personal de seguridad se sentía más cómodo con el mandatario republicano a bordo del avión más antiguo, que fue construido desde cero teniendo en cuenta la seguridad de Trump, que con la aeronave que había sido reacondicionada recientemente después de ser donada por Catar.

Algunas fuentes consultadas por CNN apuntaron que el presidente estaba furioso por los reportes sobre las preocupaciones de seguridad alrededor del regalo de $400 millones de dólares de Catar, y que se sintió avergonzado y enojado en los últimos días cuando se hizo público que el avión no estaba suficientemente equipado para volar directamente desde la cumbre de la OTAN en Turquía de regreso a Washington.

La preocupación por el avión regalado acaparó la conversación en Washington cuando Trump anunció de repente que lo enviaría a la base aérea de Mildenhall, Inglaterra, justo antes de partir a Turquía. En una publicación en redes sociales, el mandatario aseguró que el cambio de avión simplemente tenía como objetivo ofrecer a los militares estadounidenses destinados en la base la oportunidad de conocer la aeronave.

“Todos están muy emocionados, y pensamos que debían ser los primeros”, escribió.

Luego, el presidente cambió de avión en una base aérea estadounidense segura en el Reino Unido. Le quitó importancia a la idea de que la seguridad fuera el motivo del cambio, aunque se ha confirmado que así fue.

“No había ningún problema de seguridad, salvo que lo enviamos un poco antes de tiempo, la misma línea de retorno. Lo enviamos un poco antes para que pudieran verlo“, dijo.

Cuando se le cuestionó por qué se les solicitó a los reporteros a bordo del avión que bajaran las persianas de las ventanas durante el ascenso desde Ankara, Trump admitió que las preocupaciones de seguridad vinculadas con Irán podrían ser un factor.

“Son personas enfermas, así que podría entender algo así”, señaló, y añadió que desconocía la directiva que obligaba a los miembros a mantener las persianas bajadas.

De acuerdo con NYT, un alto funcionario del FBI se puso en contacto con ellos para pedirles que no se publicara el artículo el miércoles por el asunto de seguridad nacional, pero dicha autoridad rechazó dar a conocer de qué se trataba. Las citaciones emitidas el viernes carecen de detalles, de acuerdo con The Times, que apunta que se les solicita a los periodistas que testifiquen “en relación con una presunta violación de la ley penal”.

Según el medio, las citaciones fueron emitidas por Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, nominado por Trump el mes pasado para ser el siguiente director de inteligencia nacional.

Sigue leyendo:

• Trump presenta el nuevo Air Force One donado por Qatar y anuncia que lo usará en próximos viajes oficiales

• EE.UU. adaptó un avión donado por Qatar para usarlo temporalmente como avión presidencial

• El Boeing 747 donado por Qatar se convierte en fortaleza aérea para Donald Trump: ¿cuánto costaron los cambios?