Corresponsales de la Casa Blanca condenan citaciones a periodistas del New York Times

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca condenó este sábado la decisión del Departamento de Justicia de citar a declarar a periodistas de The New York Times que investigaron preocupaciones de seguridad relacionadas con el nuevo avión presidencial Air Force One, al considerar que la medida representa un intento de intimidación contra reporteros que cumplen con su labor informativa.

“La WHCA apoya a los periodistas del New York Times que fueron señalados por hacer su trabajo para defender el derecho del público a saber cómo opera su gobierno”, afirmó la presidenta de la organización, Weijia Jiang.

“La WHCA condena cualquier acto de intimidación contra periodistas, incluidos los intentos de presionarlos para revelar sus fuentes”, añadió.

La reacción se produjo después de que el gobierno federal emitiera citaciones judiciales contra cuatro periodistas del diario neoyorquino: Tyler Pager, Julian Barnes, Eric Lipton y Eric Schmitt.

The New York Times informó que los reporteros fueron llamados a comparecer ante un gran jurado federal en Manhattan la próxima semana en una investigación relacionada con la publicación de información sobre las capacidades de seguridad del nuevo Air Force One, un avión entregado a Estados Unidos por Qatar.

De acuerdo con reportes de Politico y The Associated Press, organizaciones defensoras de la libertad de prensa señalaron que obligar a periodistas a revelar información relacionada con sus fuentes podría afectar la independencia de los medios y el derecho ciudadano a conocer el funcionamiento del gobierno.

El presidente del Club Nacional de Prensa, Mark Schoeff Jr., pidió al Departamento de Justicia retirar las citaciones y reafirmar el principio de que una prensa libre e independiente responde al interés público y no a los intereses del gobierno.

Por su parte, Bruce D. Brown, presidente del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, afirmó que las acciones contra los periodistas representan una amenaza para la libertad informativa y sostuvo que el uso de citaciones contra reporteros rompe con la práctica de recurrir a esas medidas únicamente como último recurso.

David McCraw, abogado del New York Times, señaló que la presencia de agentes federales en las viviendas de periodistas debería preocupar a quienes defienden la Constitución y la libertad de prensa.

Dijo que los reporteros involucrados simplemente informaron sobre asuntos de interés público y defendieron el derecho de los ciudadanos a conocer cómo funciona su gobierno.

El Departamento de Justicia respondió que los periodistas no son el objetivo de la investigación, sino las personas que presuntamente filtraron información clasificada. La dependencia afirmó que continuará investigando posibles violaciones relacionadas con la seguridad nacional, aunque reconoció que existe una tensión entre la protección de información gubernamental y el papel de la prensa.

El medio neoyorquino reveló que funcionarios del Servicio Secreto recomendaron al presidente Donald Trump utilizar un avión presidencial anterior durante su salida de una cumbre de la OTAN, debido a supuestas limitaciones de seguridad del nuevo Air Force One.

La Casa Blanca negó esas versiones y aseguró que la aeronave cuenta con protocolos de seguridad avanzados.

La agencia recordó que anteriormente el Departamento de Justicia había emitido citaciones a periodistas de The Washington Post y The Wall Street Journal en investigaciones similares, aunque esas medidas fueron retiradas posteriormente tras objeciones de los medios.

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