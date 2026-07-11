Danny Ocean apoya campaña para reconstruir escuelas en Venezuela

La música volvió a convertirse en una herramienta de solidaridad para Danny Ocean. El artista venezolano anunció que formará parte de la campaña impulsada por el Fondo para la Educación de FIFA y Global Citizen, una iniciativa que busca devolver a las aulas a miles de niños y niñas afectados por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

A través de sus redes sociales, el intérprete dio a conocer su incorporación al proyecto, que también cuenta con el respaldo de Shakira y que tiene como prioridad atender las necesidades educativas de las comunidades más golpeadas por la emergencia.

En su mensaje, el cantante explicó la magnitud del desafío que enfrenta el país tras los daños ocasionados por el desastre natural.

Venezuela necesita urgentemente ayuda para reconstruir escuelas, capacitar maestros, comprar libros y útiles para los estudiantes" Danny Ocean – Cantante venezolano

Llamado para ampliar la ayuda internacional

Danny Ocean también agradeció el respaldo que distintas organizaciones y ciudadanos han brindado desde que ocurrió la emergencia. Al mismo tiempo, pidió que más naciones se sumen a la iniciativa para acelerar la recuperación del sistema educativo.

Necesitamos que más países se sumen ahora. Francia y Alemania ya están ayudando. Queremos que cada niño tenga la oportunidad de aprender y crecer para que también puedan construir un futuro" Danny Ocean – Cantante venezolano

El llamado llega en un momento especialmente complejo para Venezuela. Los terremotos provocaron importantes daños en la infraestructura escolar, afectando el funcionamiento de numerosos centros educativos y dejando a miles de estudiantes sin acceso regular a sus clases.

Ante ese panorama, el Fondo para la Educación de FIFA y Global Citizen puso en marcha un plan de apoyo para financiar proyectos de emergencia enfocados en restablecer la actividad académica.

Reconstrucción y apoyo para las comunidades

La iniciativa contempla que organizaciones locales puedan solicitar recursos destinados a la reparación y reconstrucción de escuelas, el equipamiento de salones de clase, la adquisición de materiales educativos y el fortalecimiento del acompañamiento técnico y socioemocional para los docentes.

El objetivo es que las comunidades recuperen lo antes posible el acceso a la educación, considerada una de las prioridades tras la emergencia.

En los primeros días posteriores a los terremotos, Danny Ocean informó que destinará los ingresos de sus próximos conciertos por Europa a las labores de reconstrucción y atención de las personas damnificadas.

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