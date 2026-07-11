De forma repentina Ariana Grande quedó fuera de “American Horror Story”

La expectativa de ver a Ariana Grande enfrentarse al universo del terror tendrá que esperar. Aunque su incorporación a la temporada 13 de “American Horror Story” había despertado mucho entusiasmo entre los seguidores de la franquicia, finalmente la cantante no formará parte del elenco de la nueva entrega creada por Ryan Murphy.

La información fue revelada en exclusiva por el medio Deadline, que señaló que la salida de la artista responde a un problema de calendario. Los cambios en las fechas de producción de la serie terminaron por coincidir con los compromisos de la gira mundial “Eternal Sunshine Tour”, lo que hizo inviable su participación.

Su presencia había generado especial interés porque habría significado su debut dentro de la popular franquicia de FX, además de un nuevo reencuentro profesional con Ryan Murphy, con quien trabajó en 2015 en la serie “Scream Queens”.

Elenco repleto de figuras conocidas

Pese a la baja de Ariana Grande, la producción conservará a la mayoría de los nombres que ya habían sido confirmados. Entre ellos aparecen Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Jessica Lange, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, John Waters y Leslie Grossman.

A ese grupo también se sumarán John Carroll Lynch, Mena Suvari y Matt Fraser, quienes retomarán personajes vistos en temporadas anteriores. En paralelo, Paul Anthony Kelly, Berto Colón y Joey Pollari tendrán su primera participación dentro del universo de “American Horror Story”.

Hasta el momento, ni FX ni 20th Television han emitido un comunicado oficial sobre la salida de la cantante.

El regreso que mantiene altas las expectativas

La incorporación de Ariana Grande se había anunciado en octubre de 2025 mediante un video promocional inspirado en la franquicia, por lo que su ausencia representa una de las modificaciones más relevantes antes del estreno.

Sin embargo, la producción conserva otro de los anuncios más celebrados por los seguidores de la serie. Jessica Lange volverá a “American Horror Story” por primera vez desde “Apocalypse”, estrenada en 2018. La actriz compartirá pantalla nuevamente con Sarah Paulson, quien retomará el personaje de Cordelia Goode, la Suprema de “Coven”.

Aunque la historia de esta nueva temporada continúa bajo estricta reserva, la fecha de estreno ya está definida. La temporada 13 llegará el próximo 24 de septiembre a través de FX y Hulu, con un elenco que apuesta por reunir a varias de las figuras más emblemáticas de la franquicia, incluso sin la participación de Ariana Grande.

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