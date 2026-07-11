Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán tras ofensiva contra buque en Ormuz

Estados Unidos lanzó este sábado una nueva ofensiva militar contra Irán, luego de que Teherán atacara un buque portacontenedores con bandera de Chipre que navegaba por el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central de Estados Unidos.

De acuerdo con el mando militar estadounidense, la operación constituye la tercera ronda de bombardeos contra territorio iraní realizada por Washington en lo que va de la semana.

El Centcom señaló que el ataque iraní provocó un incendio a bordo de la embarcación y daños en la sala de máquinas, lo que obligó a interrumpir la travesía. Además, un integrante de la tripulación permanece desaparecido.

En un mensaje publicado en la red social X, el organismo militar afirmó que Irán había recibido una nueva oportunidad para demostrar el cumplimiento del memorando de entendimiento firmado entre ambos países, luego de haber sido responsabilizado anteriormente por ataques contra embarcaciones comerciales.

“A Irán se le brindó una nueva oportunidad para demostrar el cumplimiento del memorando de entendimiento tras haber sido responsabilizado por ataques previos contra buques comerciales, pero nuevamente ha fallado”, indicó el Centcom.

At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew? — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026

Las fuerzas estadounidenses justificaron la nueva ofensiva al asegurar que busca reducir la capacidad militar iraní para ejecutar nuevos ataques contra embarcaciones que transitan por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el comercio mundial de petróleo.

Los bombardeos fueron ordenados por el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Como respuesta, Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso”. La Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier intento de fuerzas extranjeras por reabrir lo que calificó como una “ruta ilegal” en la región recibirá una respuesta contundente, según informó la radiodifusora estatal IRIB.

La nueva escalada se produce pocos días después de que Trump diera por terminado el alto el fuego que mantenían ambos países, tras la reanudación de los bombardeos en Oriente Medio.

Estados Unidos e Irán habían firmado el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento con el objetivo de poner fin al conflicto, garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

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