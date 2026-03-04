Alcalde de Nueva York reconoce “brutalidad” de Irán, pero mantiene críticas al ataque militar de Trump e Israel

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, reconoció la represión del régimen iraní, pero al mismo tiempo volvió a condenar los ataques militares estadounidenses e israelíes contra ese país.

“Es un gobierno brutal”, afirmó ayer sobre Irán en una rueda de prensa no relacionada, aunque se negó a criticar directamente al ahora difunto ayatolá Alí Jamenei, abatido en el ataque militar del sábado. Cuando se le preguntó si cree que Irán está mejor sin el líder supremo, respondió tangencialmente: “El gobierno iraní ha reprimido sistemáticamente a su propio pueblo, llegando incluso a asesinar a miles de iraníes que intentaban expresar las formas más básicas de disidencia a principios de este año”.

“Con el conflicto intensificándose en el Medio Oriente después de que el ataque inicial de los gobiernos de Estados Unidos e Israel matara al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, la atención se ha centrado en cómo Mamdani manejará el creciente conflicto internacional como alcalde de la ciudad más grande del país”, comentó City&State.

“Si bien he compartido mis opiniones cuando me han preguntado sobre las acciones del gobierno federal, así como las del ejército israelí, también he centrado mi tiempo y esfuerzos en mantener una comunicación constante con nuestro comisionada de policía y con los funcionarios de gestión de emergencias”, dijo el alcalde. “Mi principal responsabilidad es garantizar su seguridad”, afirmó en referencia a los habitantes de Nueva York.

“Si bien soy un alcalde joven, tengo la edad suficiente para recordar las devastadoras consecuencias que tuvo para nuestro país librar una guerra con la intención de cambiar el régimen en esa misma región hace no muchos años”, agregó Mamdani.

Previamente, el sábado 28 de febrero, dos días después de visitar a Donald Trump en la Casa Blanca para pedir fondos a un mega proyecto de viviendas asequibles en Queens, Mamdani criticó severamente los acciones en Irán: “Los ataques militares de hoy por parte de Estados Unidos e Israel marcan una escalada catastrófica en un acto ilegal de guerra de agresión”, dijo el alcalde en un evento no relacionado en Brooklyn. Y luego escribió en Twitter/X. “Bombardear ciudades, matar civiles, abrir un nuevo escenario de guerra: los estadounidenses no quieren esto. Los estadounidenses no quieren otra guerra para un cambio de régimen. Queremos una respuesta a la crisis de asequibilidad. Queremos la paz”.

Algunos críticos atacaron a Mamdani por esa respuesta inicial, especialmente desde comunidades judías e iraníes en la ciudad. El domingo el ex alcalde Eric Adams, cuestionó la publicación de Mamdani en Twitter/X diciendo: “Los estadounidenses iraníes en Nueva York y en todo el país están aplaudiendo a Estados Unidos por finalmente enfrentarse al régimen salvaje que ha torturado, asesinado y aterrorizado a sus familias durante casi medio siglo. Los que gritan en protesta son los fanáticos políticos habituales de la extrema izquierda y la extrema derecha”.

El lunes Mamdani -primer alcalde musulmán en la historia de NYC- envió un saludo a los judíos de Nueva York: “… les deseo un Purim feliz, celebrando el coraje, la valentía y la resiliencia que son la esencia de esta festividad. A medida que muchos comienzan a celebrar Purim, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) estará desplegando recursos adicionales en sinagogas e instituciones culturales de los cinco distritos para garantizar una festividad alegre y segura”, escribió en Twitter/X.

Chag Purim Sameach and a freilichen Purim! To Jewish New Yorkers, may you have a joyful Purim, celebrating the courage, bravery and resilience at the heart of the holiday.



As many begin to celebrate Purim, the NYPD will be deploying additional resources to synagogues and… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) March 2, 2026

Iranian Americans in New York and across this country are cheering the United States for finally confronting the savage regime that has tortured, murdered, and terrorized their families for nearly half a century.



The ones screaming in protest are the usual political fanatics on… https://t.co/I3TKmELE6e pic.twitter.com/fvCocZOTRl — Eric Adams (@ericadamsfornyc) March 1, 2026

Seguridad local y Trump

“Estoy enfocado en asegurar la seguridad de todos los neoyorquinos. He estado en contacto con nuestra Comisionada de Policía y funcionarios de gestión de emergencias. Estamos tomando medidas proactivas, incluyendo una mayor coordinación entre agencias y el refuerzo de las patrullas en zonas sensibles como medida de precaución. Además, quiero dirigirme directamente a los neoyorquinos iraníes: ustedes forman parte del tejido social de esta ciudad: son nuestros vecinos, pequeños empresarios, estudiantes, artistas, trabajadores y líderes comunitarios. Aquí estarán seguros“, continuó el sábado Mamdani.

“Mi relación con el presidente (Trump) siempre ha sido honesta y directa, donde ambos dejamos claros nuestros desacuerdos políticos, tanto en público como en privado, y creo que es importante que conste en acta, dada la magnitud de las consecuencias de las que estamos hablando”, justificó Mamdani el sábado, dos días después de su segunda visita a la Casa Blanca, la que calificó de “productiva” sobre el desarrollo inmobiliario en la ciudad de Nueva York.

Durante la campaña electoral municipal de 2025, Mamdani y Trump intercambiaron críticas constantes. Pero cuando se conocieron el 21 de noviembre en la Casa Blanca posaron sonreídos a la prensa.

Durante la guerra entre Hamas e Israel iniciada el 7 de octubre de 2023 hubo constantes protestas en Nueva York, siendo la ciudad con la población judía más grande fuera de Israel y además sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las medidas preventivas regulares de NYPD incluyen monitorear las redes sociales y otras comunicaciones para detectar posibles amenazas terroristas.