Dos millonarios en NJ en pocos días: premios loterías Pick 6 y Jersey Cash

Pick 6 y Jersey Cash convirtieron a dos personas en millonarias esta semana en Nueva Jersey.

Primero, un jugador ganó un premio mayor de Pick-6 de $4,4 millones de dólares el lunes 4 de mayo. Los números sorteados ese día fueron: 04, 17, 20, 25, 39 y 45. La Lotería de Nueva Jersey anunció que el boleto que coincidía con esos seis números había sido adquirido en el supermercado Cavaco, ubicado en Ferry Str en South River, condado Middlesex.

El establecimiento minorista recibirá una bonificación de $10,000 dólares por haber vendido el boleto ganador del premio mayor, acotó NorthJersey.com. «¡Felicidades a nuestro último ganador del Pick-6! Éste es el tercer premio mayor del Pick-6 de este año», declaró el director ejecutivo de la Lotería de Nueva Jersey, James Carey.

Apenas dos días después, el miércoles 6 de mayo otra persona en Nueva Jersey ganó un premio mayor de $3,28 millones de dólares en la lotería Jersey Cash 5. Los números ganadores esa noche fueron: 02, 18, 19, 31 y 42; con el número Bullseye 42 y el XTRA 04.

Ese boleto fue vendido en la tienda Te-Amo (Mirali Corporation), ubicada en Paterson Plank Road, en Secaucus, condado Hudson, reportó Daily Record. El establecimiento minorista recibirá una bonificación de $2,000 dólares por haberlo vendido.

Jersey Cash 5 es un juego de sorteo diario de la Lotería de Nueva Jersey. Los jugadores eligen cinco números entre el 1 y el 45, y pueden añadir la opción XTRA para tener la oportunidad de multiplicar hasta cinco veces los premios que no correspondan al premio mayor. El número Bullseye ofrece a los jugadores una oportunidad adicional de ganar. Los sorteos se celebran los siete días de la semana a las 10:57 p.m.

El juego Pick-6 Lotto se introdujo en 1980 con una ventaja adicional: un sorteo de bonificación para el gran premio con premios en efectivo de hasta $100,000 dólares. El premio mayor récord, $48.9 millones de dólares, fue ganado en Clifton en el año 2002. La versión más reciente del juego se lanzó en abril de 2022 con la función XTRA como característica estándar e incluye la opción de Double Play, la cual consiste en dos sorteos realizados de forma consecutiva para brindar la oportunidad de ganar premios adicionales.

Adicionalmente una persona tiene en su poder un premio mayor de $5,9 millones de dólares de la lotería Pick 6 que está a punto de caducar el próximo 22 de mayo porque no ha sido reclamado.

En tanto, la Lotería de Nueva York sigue siendo la más grande y rentable de América del Norte, contribuyendo con $3,600 millones de dólares en el año fiscal 2024-2025 para ayudar a apoyar la educación pública K-12 en todo el estado. Según las estadísticas, Nueva York es el estado con más “suerte” en EE.UU. por la cantidad de ganadores de premios mayores en las loterías Powerball y Mega Millions en las últimas décadas.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).