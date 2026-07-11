Repuntan las vacantes para programadores en EE.UU.; estos empleos pagan hasta $137,000 al año

Las vacantes para programadores en Estados Unidos han crecido casi 15% desde febrero de 2025, según un análisis de Indeed Hiring Lab del 8 de julio de 2026. La recuperación del mercado laboral de este perfil llega después de meses de incertidumbre por el auge de la inteligencia artificial que amenazaba eliminar estos empleos y, en cambio, ofrece salarios que pueden superar los $137,000 dólares al año.

Sin embargo, el repunte se enfoca principalmente en profesionales con experiencia (71% de las vacantes), mientras que las oportunidades para quienes buscan su primer empleo siguen siendo limitadas.

¿Por qué la IA no eliminó a los programadores, sino que los transformó?

Durante tres años consecutivos, las ofertas de trabajo para desarrolladores de software cayeron de manera sostenida. La llegada masiva de herramientas de inteligencia artificial, especialmente de agentes capaces de escribir código de forma autónoma, hizo temer lo peor para el futuro de esta profesión.

Pero los datos más recientes cuentan una historia distinta.

Según el economista Guillermo Gallacher, del Indeed Hiring Lab, “la relación entre la exposición a la IA y las ofertas de empleo parece estar cambiando“.

El analista señaló que la coincidencia entre el lanzamiento de Claude Code, una herramienta de programación asistida por IA de Anthropic, lanzada en febrero de 2025, y el inicio del repunte en las vacantes “es una coincidencia que no puede ignorarse”.

Mientras las ofertas de software subieron casi un 15%, las vacantes generales en el mercado laboral de EE.UU. cayeron 7% en el mismo período. El sector tecnológico va, pues, en dirección opuesta al resto de la economía.

Lo que esta oportunidad laboral significa para el bolsillo de los hispanos

Un programador en EE.UU. gana en promedio $137,311 dólares al año, con compensaciones adicionales que pueden alcanzar hasta $156,124 dólares anuales, de acuerdo con datos de Built In. Para un trabajador hispano en un sector con brechas salariales históricas, este campo representa una de las oportunidades de movilidad económica más atractivas disponibles hoy.

El salario varía significativamente según el nivel de experiencia:

Junior: entre $1,333 y $2,066 dólares mensuales

entre $1,333 y $2,066 dólares mensuales Mid-level: entre $2,800 y $3,733 dólares mensuales

entre $2,800 y $3,733 dólares mensuales Senior: entre $5,000 y $6,000 dólares mensuales

Los números indican una tendencia clara: quienes buscan entrar como principiantes encontrarán menos puertas abiertas que hace tres años. Las empresas tecnológicas redujeron la contratación de perfiles junior en un 25%, según datos de 2026.

El nuevo perfil que las empresas buscan y pagan mejor

Las compañías no quieren programadores que compitan contra la IA. Quieren programadores que la usen estratégicamente.

El 37% del total de las nuevas vacantes menciona explícitamente la inteligencia artificial en su descripción de puesto. Las empresas buscan desarrolladores que sepan supervisar agentes de IA, revisar código generado automáticamente y tomar decisiones arquitectónicas que los algoritmos no pueden hacer solos.

Según Indeed Hiring Lab, “cuando analizamos el período más reciente en el que las ofertas de desarrollo de software han repuntado, cuanto más expuesta a la IA está una ocupación, en promedio, más ha rebotado”. Esto aplica no solo al desarrollo de software, sino a otras carreras con alta exposición a la IA.

Sin embargo, persiste una preocupación entre los expertos: aun después del repunte, las vacantes para programadores siguen siendo 27.5% inferiores a los niveles previos a la pandemia, mientras que el mercado laboral general ya recuperó esos números.

¿Qué puedes hacer ahora mismo?

Para quienes buscan ingresar o crecer en esta industria, estos son los pasos más concretos:

Aprender a usar herramientas de IA como Claude Code, GitHub Copilot o Codex CLI : el 73% de los equipos de ingeniería ya las usa diariamente

: el 73% de los equipos de ingeniería ya las usa diariamente Especializarse en roles senior o en IA: los perfiles con experiencia en integración de IA, operaciones de modelos de lenguaje y arquitectura de sistemas son los más buscados

los perfiles con experiencia en integración de IA, operaciones de modelos de lenguaje y arquitectura de sistemas son los más buscados Considerar el nearshoring: México representa un mercado de $35,000 millones de dólares en servicios tecnológicos para EE.UU., y el trabajo remoto abre oportunidades directas para programadores latinos

México representa un mercado de $35,000 millones de dólares en servicios tecnológicos para EE.UU., y el trabajo remoto abre oportunidades directas para programadores latinos No desistir del sector junior, pero prepararse mejor: los empleadores ahora exigen dominio técnico y capacidad de comunicación que antes se desarrollaban una vez contratado; hoy se exigen desde la entrevista

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre repunte laboral para programadores en EE.UU.

¿Cuánto puede ganar un programador hispano en EE.UU. en 2026?

El salario promedio anual supera los $137,000 dólares, con paquetes totales que alcanzan $156,000. Los perfiles senior con especialización en IA pueden obtener hasta 12% adicional.

¿La inteligencia artificial está eliminando los empleos de programadores?

No en términos netos. Las ofertas crecieron casi 15% desde febrero de 2025, aunque la distribución cambió: los puestos senior dominan el repunte y los empleos de entrada se redujeron.

¿Qué habilidades se necesitan para acceder a estos empleos?

Las empresas buscan criterio técnico, capacidad de supervisar IA, comunicación con equipos y clientes y conocimiento de herramientas de inteligencia artificial como Claude Code o Copilot.

¿El repunte es solo en EE.UU.?

No. El porcentaje de vacantes de software también creció en Canadá, Reino Unido y Australia. Alemania y Francia son las excepciones en las economías grandes, según el mismo análisis.

¿Qué pasa con los programadores jóvenes o recién graduados?

Las vacantes de nivel inicial cayeron un 35% en 18 meses. Las empresas ahora exigen como mínimo dos años de experiencia para muchos puestos que antes eran de entrada.

¿Conviene estudiar programación hoy?

Sí, pero con un enfoque diferente. La demanda de perfiles que integran IA en su trabajo creció un 60% respecto a 2025, y los campos de seguridad informática, arquitectura de sistemas y gestión de modelos de IA son de alta demanda.

Conclusión

El mercado laboral para programadores no quedó condenado con la llegada de la IA: se transformó. Quienes logren dominar las herramientas de inteligencia artificial y agregar juicio humano sobre ellas accederán a salarios superiores a $137,000 dólares anuales en el mercado más grande del mundo.

Para la comunidad hispana, eso representa una oportunidad histórica de movilidad económica, pero también hay una advertencia: este es el momento para capacitarse. Si las tendencias actuales continúan, la brecha entre quienes dominan la IA y quienes la ignoran se amplificará en los próximos 12 a 18 meses, dejando fuera del mercado a quienes no se adapten.

Sigue leyendo:

– Salud, construcción y tecnología: cómo entrar a los tres sectores que siguen contratando en EE.UU.

– Cómo saber si tu salario está por debajo del mercado en EE.UU. y cuánto podrías estar perdiendo al año

– Cómo negociar un aumento de sueldo y ganar hasta $7,500 más al año