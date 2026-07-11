Snacks fríos de tarta de zanahoria: sin gluten ni harinas

Estos snacks inspirados en la tarta de zanahorias son superfáciles de preparar y no requieren horno. Con ingredientes como zanahorias, nueces y miel, se obtienen deliciosas porciones para satisfacer antojos.

La receta se compone de ingredientes sencillos y fáciles de obtener. Solo se requieren zanahorias, nueces, miel, aceite de coco, harinas, especias y chocolate, lo que la convierte en una opción accesible.

Ingredientes

Zanahoria rallada : entre 70 y 80 g.

: entre 70 y 80 g. Nueces trituradas : 60 g (más algunas extra para decorar).

: 60 g (más algunas extra para decorar). Miel : 50 g.

: 50 g. Aceite de coco : 20 g.

: 20 g. Harina de almendra y harina de avena : 170 g en total (puedes usar solo una o combinar con harina de coco para una digestión más ligera ).

y : 170 g en total (puedes usar solo una o combinar con para una ). Especias : media cucharadita de canela, media de vainilla y una pizca de sal.

: media cucharadita de canela, media de vainilla y una pizca de sal. Chocolate para la cobertura: 100 g (puedes elegir chocolate blanco para el sabor clásico o chocolate negro con alto porcentaje de cacao para una versión más saludable).

Paso a paso detallado

Preparación de la base vegetal

Lava muy bien las zanahorias, retira la piel y luego ralla. Mientras más fina quede, mejor se integrará en la masa y más agradable será la textura final. Una vez rallada, debe pesar entre 70 y 80 g, más o menos.

Triturado de los frutos secos

Tritura 60 g de nueces con una picadora hasta obtener una textura bastante fina; la idea es que quede como una harina para que se integren mejor en la masa. También puedes licuarlas o hacerlo de forma manual colocándolas en una bolsa de plástico y golpeándolas con un rodillo. Otra opción es dejar trocitos para darle un toque crocante.

Mezcla de sabores

En un bol, agrega la zanahoria rallada, la miel, el aceite de coco, la canela y la vainilla. Mezcla bien hasta que queden integrados. Añade una pizca de sal; aunque parezca poca cantidad, la sal es clave porque potencia los sabores dulces. Incorporamos las nueces trituradas y volvemos a mezclar.

Integración de las harinas

Luego incorpora 170 g de harina. Una mezcla de harina de almendra y harina de avena aporta una textura ideal. Si la avena resulta pesada de digerir en crudo, se puede emplear solo harina de almendra o sustituir una parte por harina de coco o anacardos triturados muy finos. Mezcla bien hasta obtener una masa compacta y moldeable que mantenga la forma al presionarla.

Moldeado y compactación

Divide la mezcla para colocarla en un molde para muffins (salen aproximadamente ocho porciones). Presiona muy bien cada porción para compactarla al máximo; esto garantizará que no se desarmen al desmoldar. Otra opción para hacer estos snacks saludables es colocar la mezcla en un recipiente hermético cuadrado, compactarla bien y más adelante cortarla en cuadraditos.

Cobertura de chocolate

Para preparar la cobertura, es necesario derretir 100 g de chocolate en el microondas en dos intervalos de 20 segundos, terminando de fundir con una cucharita. Luego, reparte el chocolate derretido sobre cada snack. Este paso se debe hacer con el chocolate aún caliente e, inmediatamente, echar por encima algunas nueces troceadas y un poco de zanahoria rallada para darle ese toque visual tan apetecible.

Refrigeración y conservación

Lleva los snacks al refrigerador durante un mínimo de una hora para que la base se asiente y la cobertura de chocolate se endurezca por completo. Una vez estén bien fríos, los desmoldamos con cuidado.

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