Agua de pepino y kiwi: la bebida viral que equilibra tus electrolitos este verano

Mantenerse hidratado en pleno verano y con una ola de calor tiene sus trucos. No se trata solo de beber agua, sino de tomar bebidas que hidratan, comer frutas y vegetales con alto contenido de agua y preparar en casa opciones deliciosas. El agua de pepino con kiwi es una combinación perfecta que ayuda a mantener los electrolitos equilibrados mientras disfrutas de un sabor refrescante.

Aunque el agua con pepino y limón es una de las más populares —ya que el pepino es rico en agua y el limón es una gran fuente de vitamina C y electrolitos—, hay una nueva receta que comparte un emprendedor de aguas frescas que está ganando terreno: pepino, kiwi y limón.

Esta deliciosa combinación lleva además un toque dulce de azúcar y hojas de hierbabuena que elevan por completo su perfil de sabor. Este tipo de opciones hacen que sea más sencillo cumplir con la hidratación diaria, sobre todo para quienes no disfrutan del agua sola.

El creador de contenido explica que el éxito de esta receta está en las cantidades. La fórmula original lleva azúcar; sin embargo, esta se puede suprimir o sustituir por el endulzante de tu preferencia si estás acostumbrado a las bebidas sin azúcar añadido.

Nota importante: Estas cantidades están calculadas para elaborar un concentrado que luego se diluye con más agua y hielo.

Los beneficios científicos de sus ingredientes

Pepino: es una hortaliza con más del 90% de agua que aporta propiedades calmantes y beneficios digestivos . Además, ayuda a fortalecer las células para que se mantengan hidratadas y funcionen a su máximo rendimiento, según revela un estudio publicado por el Journal of Aging Research & Lifestyle (JARLife). Otra de sus grandes ventajas es que gracias a sus antioxidantes puede ralentizar el deterioro celular relacionado con la edad.

es una hortaliza con más del 90% de agua que aporta y . Además, ayuda a fortalecer las células para que se mantengan hidratadas y funcionen a su máximo rendimiento, según revela un estudio publicado por el Journal of Aging Research & Lifestyle (JARLife). Otra de sus grandes ventajas es que gracias a sus puede ralentizar el deterioro celular relacionado con la edad. Kiwi: el otro ingrediente estrella es una excelente fuente de nutrientes. El consumo regular de esta fruta mejora los niveles de vitamina C en plasma, apoya la reducción de la resistencia a la insulina y favorece el control de la glucosa en sangre, tal como destaca un estudio publicado en PubMed.

Al consumir esta bebida, le proporcionas al cuerpo vitamina C, fibra y potasio del kiwi, combinados con el agua y los minerales del pepino. Juntos logran un potente efecto hidratante, combaten el estrés oxidativo, ayudan a mejorar la presión arterial y promueven el bienestar general.

Receta: Concentrado de Pepino y Kiwi (Rinde para 5 litros)

Ingredientes:

750 g de pepino (para licuar)

de (para licuar) 145 g de kiwi (unas 2 piezas medianas, para licuar)

de (unas 2 piezas medianas, para licuar) 33 ml de jugo de limón (aproximadamente 2 cucharadas soperas y media)

de (aproximadamente 2 cucharadas soperas y media) 208 g de pepino picado en cubos pequeños (para decorar y dar textura)

de en cubos pequeños (para decorar y dar textura) 2 hojas de hierbabuena (puedes usar más si te gusta muy aromática)

de (puedes usar más si te gusta muy aromática) 530 g de azúcar estándar

de azúcar estándar 5 litros de agua purificada

de agua purificada 1.6 kg de hielo en cubos

El paso a paso:

Prepara la base: Agrega a la licuadora el pepino. Se recomienda pelado y sin semillas, aunque esto dependerá de tu gusto personal. Añade las frutas y el toque fresco: Incorpora el kiwi previamente pelado, el jugo de limón recién exprimido y las hojas de hierbabuena. Endulza y licúa: Añade el azúcar estándar, un poco del agua purificada para facilitar el proceso y licúa por completo hasta obtener el concentrado. Sirve y diluye: En una jarra grande o vitrolero, vierte el concentrado, agrega el resto de los 5 litros de agua, añade el pepino en cuadritos para dar textura y sirve con abundante hielo.

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