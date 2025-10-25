¿Plátanos muy maduros? Transfórmalos en galletas de coco con solo 2 ingredientes
Galletas saludables con solo 2 ingredientes: plátano maduro y coco. Receta rápida, sin azúcar ni harina. Aprovecha fruta pasada. Opcional: chocolate y mermelada
Las galletas son de los snacks preferidos por todos. Dulces o saladas, siempre son un buen acompañamiento para una taza de café, un chocolate o una bebida reconfortante. Con la llegada del otoño, podemos hacer unas deliciosas galletas con solo dos ingredientes: coco y plátano.
Esta receta es bastante sencilla y combina el dulzor y la textura del plátano con la estructura y fibra que le aporta el coco, logrando una combinación deliciosa. Adicionalmente, se le agrega una capa de mermelada casera y chocolate derretido para un mayor aporte,
También es una oportunidad de aprovechar los plátanos “pasados” para evitar el desperdicio alimentario y eliminar la necesidad de azúcares refinados, harinas o grasas añadidas. Es una opción vegana, libre de gluten y sumamente rápida, ideal para principiantes. Los toques opcionales de mermelada casera y chocolate oscuro elevan el sabor sin comprometer significativamente el perfil nutritivo.
Receta de galletas saludables
Esta sencilla receta de galletas con tan solo dos ingredientes (plátano y coco) es una solución sencilla para snacks dulces que pueden ser rápidos, saludables y utilizar ingredientes de aprovechamiento.
La receta es original de Jorge Cabeza, autor de un libro de más de 100 recetas saludables y ganador del concurso de repostería “Bake Off España”. Conocido en redes como Jorge Saludable comparte recetas y trucos con sus más de 1.6 millones de seguidores.
Ingredientes
- 2 plátanos maduros
- 100 gramos de coco rallado
- Opcional: chocolate 70 %
- Mermelada casera
Modo de preparación
1.- Retire la cáscara de dos plátanos, llévelos a un recipiente y triture con la ayuda de un tenedor.
2.- Una vez obtenga un puré suave, incorpore los 100 gramos de coco rallado y mezcle hasta que se integren los ingredientes. Algo que debe tener en cuenta es que cuanto más maduro esté el plátano, más dulce aportará a la receta. Por lo que, si tiene plátanos que están pasados de maduro y piensa desecharlos, es preferible que les dé una segunda oportunidad con esta receta.
3.- Precaliente el horno a 150 °C.
4.- Forme un bollo con la masa y divídala en porciones iguales. Haga bolitas.
5.- Sobre una bandeja con papel de cocina, distribuya la masa de las galletas.
6.- Con la ayuda de una cuchara, presione hasta que quede formado un círculo con una cavidad.
7.- Lleve al horno por 12 minutos. Verifique que las galletas estén tostadas antes de retirarlas.
8.- Retire las galletas y reserve hasta que enfríen.
9.- Este paso es adicional, pero le aporta un sabor exquisito a las galletas. Agregue mermelada casera a cada una de las galletas y luego cubra con chocolate derretido al 70 %.
10.- Deje enfriar, sirva y disfrute.
Las galletas tendrán el dulzor que le aporta la fruta madura, sumando una alternativa densa en nutrientes y fibra, ideal para un estilo de vida consciente, confirmando que la simplicidad puede ser la clave de una alimentación más saludable.
