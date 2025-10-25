¿Plátanos muy maduros? Transfórmalos en galletas de coco con solo 2 ingredientes

Las galletas son de los snacks preferidos por todos. Dulces o saladas, siempre son un buen acompañamiento para una taza de café, un chocolate o una bebida reconfortante. Con la llegada del otoño, podemos hacer unas deliciosas galletas con solo dos ingredientes: coco y plátano.

Esta receta es bastante sencilla y combina el dulzor y la textura del plátano con la estructura y fibra que le aporta el coco, logrando una combinación deliciosa. Adicionalmente, se le agrega una capa de mermelada casera y chocolate derretido para un mayor aporte,

También es una oportunidad de aprovechar los plátanos “pasados” para evitar el desperdicio alimentario y eliminar la necesidad de azúcares refinados, harinas o grasas añadidas. Es una opción vegana, libre de gluten y sumamente rápida, ideal para principiantes. Los toques opcionales de mermelada casera y chocolate oscuro elevan el sabor sin comprometer significativamente el perfil nutritivo.

Receta de galletas saludables

¿Tienes plátanos muy maduros? ¡No los tires! Conviértelos en estas galletas saludables, sin harina ni azúcares añadidos. Crédito: Shutterstock

Esta sencilla receta de galletas con tan solo dos ingredientes (plátano y coco) es una solución sencilla para snacks dulces que pueden ser rápidos, saludables y utilizar ingredientes de aprovechamiento.

La receta es original de Jorge Cabeza, autor de un libro de más de 100 recetas saludables y ganador del concurso de repostería “Bake Off España”. Conocido en redes como Jorge Saludable comparte recetas y trucos con sus más de 1.6 millones de seguidores.

Ingredientes

2 plátanos maduros

100 gramos de coco rallado

Opcional: chocolate 70 %

Mermelada casera

Modo de preparación

1.- Retire la cáscara de dos plátanos, llévelos a un recipiente y triture con la ayuda de un tenedor.

2.- Una vez obtenga un puré suave, incorpore los 100 gramos de coco rallado y mezcle hasta que se integren los ingredientes. Algo que debe tener en cuenta es que cuanto más maduro esté el plátano, más dulce aportará a la receta. Por lo que, si tiene plátanos que están pasados de maduro y piensa desecharlos, es preferible que les dé una segunda oportunidad con esta receta.

3.- Precaliente el horno a 150 °C.

4.- Forme un bollo con la masa y divídala en porciones iguales. Haga bolitas.

5.- Sobre una bandeja con papel de cocina, distribuya la masa de las galletas.

6.- Con la ayuda de una cuchara, presione hasta que quede formado un círculo con una cavidad.

7.- Lleve al horno por 12 minutos. Verifique que las galletas estén tostadas antes de retirarlas.

8.- Retire las galletas y reserve hasta que enfríen.

9.- Este paso es adicional, pero le aporta un sabor exquisito a las galletas. Agregue mermelada casera a cada una de las galletas y luego cubra con chocolate derretido al 70 %.

10.- Deje enfriar, sirva y disfrute.

Las galletas tendrán el dulzor que le aporta la fruta madura, sumando una alternativa densa en nutrientes y fibra, ideal para un estilo de vida consciente, confirmando que la simplicidad puede ser la clave de una alimentación más saludable.

