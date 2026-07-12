¿Cuántas formas hay de preparar huevos? 7 técnicas de chef para dominar este ingrediente

¿Cuántas formas hay de preparar huevos? Por su versatilidad, este alimento se convierte en un ingrediente estrella desde postres hasta cenas elaboradas, y aunque hay muchas formas de prepararlo o combinarlo, cocinarlo como un profesional es sencillo. Con estas siete técnicas culinarias vas a cocinarlos como todo un chef.

Con un solo ingrediente se pueden lograr siete resultados completamente distintos. Se trata de técnicas para sacarle el mayor provecho al huevo usando solo agua, fuego y tiempo.

1. Huevo duro

El más sencillo de hacer, una preparación básica de la cocina que solo requiere agua hirviendo. El tiempo de cocción cambiará el resultado por completo:

8 minutos: dan una yema todavía ligeramente tierna en el centro.

dan una todavía ligeramente tierna en el centro. 10 minutos: completamente cocida pero suave.

completamente cocida pero suave. 12 minutos o más: la yema empieza a volverse gris verdosa por fuera. Esta es una reacción química entre el azufre de la clara y el hierro de la yema que no hace daño, pero indica que el huevo se pasó de cocción.

2. Huevo pochado

Esta técnica exige atención real para lograr resultados perfectos:

El agua: no puede hervir a borbotones; debe estar a punto de ebullición , con burbujas pequeñas en el fondo.

no puede hervir a borbotones; debe estar a , con burbujas pequeñas en el fondo. El secreto: se agrega un chorro de vinagre blanco para que el ácido ayude a que la clara coagule rápido alrededor de la yema en lugar de dispersarse.

se agrega un chorro de para que el ácido ayude a que la rápido alrededor de la yema en lugar de dispersarse. La técnica: el huevo se abre en un recipiente pequeño primero, nunca directo de la cáscara. Se crea un remolino suave en el agua y el huevo entra en el centro de 2 minutos y medio a 3 minutos .

el huevo se abre en un recipiente pequeño primero, nunca directo de la cáscara. Se crea un en el agua y el huevo entra en el centro de . La clave que la mayoría no sabe: el huevo debe ser lo más fresco posible. Un huevo viejo tiene la clara más líquida y se desparrama sin importar la técnica.

3. Huevo frito

¿Cuántas formas hay de preparar huevos? 7 técnicas de chef para dominar este ingredientes Crédito: Shutterstock

Una de las formas más populares de cocinar huevo. Se puede preparar en dos versiones principales:

Sunny-side up: se cocina solo por abajo, sin voltear, con la yema líquida y completamente expuesta.

se cocina solo por abajo, sin voltear, con la y completamente expuesta. Over easy: se voltea brevemente unos 30 segundos para sellar la superficie de la yema sin cocinarla del todo.

se voltea brevemente unos 30 segundos para sellar la superficie de la yema sin cocinarla del todo. Fuego muy bajo: produce una clara pálida, gomosa y sin textura.

produce una clara pálida, gomosa y sin textura. Fuego medio-alto: produce bordes dorados y crujientes con una yema intacta.

produce bordes dorados y crujientes con una yema intacta. El aporte graso: la mantequilla, a diferencia del aceite, se dora durante la cocción y le da un sabor a nuez que el aceite no puede replicar.

4. Huevo revuelto estilo americano

Se hace a fuego medio-alto con movimiento constante y rápido. Los huevos se baten antes de entrar a la sartén con sal y pimienta, a veces con un chorrito de leche. El resultado son piezas suaves pero definidas, con un poco de color dorado en algunos bordes. Es la versión que la mayoría del mundo conoce: rápida, fácil y consistente.

5. Huevo revuelto estilo francés

El mismo ingrediente, una técnica completamente distinta y un resultado que parece otra cosa:

Cocción: se hace a fuego muy bajo , a veces retirando la sartén del fuego cada pocos segundos para controlar la temperatura.

se hace a , a veces retirando la sartén del fuego cada pocos segundos para controlar la temperatura. Movimiento: es constante pero lento, con una espátula de silicona que raspa el fondo sin parar. El objetivo es que los huevos nunca doren, nunca formen costra y nunca pierdan humedad .

es constante pero lento, con una espátula de silicona que raspa el fondo sin parar. El objetivo es que los huevos nunca doren, nunca formen costra y . Resultado: una crema suave, casi líquida, de color amarillo puro. Gordon Ramsay lo usa como prueba para evaluar cocineros en su cocina.

6. Huevo suflé

Esta técnica separa las claras de las yemas:

Las claras se baten a punto de nieve hasta formar picos firmes.

hasta formar picos firmes. Las yemas se incorporan con movimientos envolventes para no perder el aire.

para no perder el aire. La mezcla entra en una sartén con mantequilla a fuego medio y se tapa de inmediato. El calor inferior cocina la base y el vapor interno infla las claras hacia arriba.

a fuego medio y se tapa de inmediato. El calor inferior cocina la base y el infla las claras hacia arriba. Resultado: un huevo esponjoso, dorado por debajo, con la yema líquida todavía en el centro. El margen de error es pequeño: si se destapa antes de tiempo, se cae; si se cocina de más, se seca.

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