3 trucos con huevos que cambiarán tu cocina

El huevo es una de las proteínas más accesibles y versátiles. Aunque su preparación no tiene mayor complejidad, hay algunos trucos de experto que pueden facilitar su cocción y lograr una presentación impecable.

1. El secreto para huevos cocidos perfectos

Una vez que el huevo esté cocido, romperlos de inmediato es un error, porque hay otro paso que debes cumplir. Crédito: New Africa | Shutterstock

Lo usual es hervir los huevos en agua y luego pelarlos, pero hay una forma más sencilla y práctica de hacerlo. Solo debes usar una vaporera para cocinarlos de manera que queden más suaves, fáciles de pelar y con calidad de restaurante.

Paso a paso:

Prepara la base: Agrega un litro de agua en una olla, añade 1 cucharada de sal y 2 de vinagre, y remueve hasta disolver. Estos ingredientes tienen funciones específicas: la sal ayuda a estabilizar la ebullición y aporta sabor, mientras que el vinagre debilita la cáscara para pelarlos después sin esfuerzo.

Agrega un litro de agua en una olla, añade 1 cucharada de sal y 2 de vinagre, y remueve hasta disolver. Estos ingredientes tienen funciones específicas: la sal ayuda a estabilizar la ebullición y aporta sabor, mientras que el para pelarlos después sin esfuerzo. Organiza la cocción: Coloca una vaporera sobre la olla y enciende el fuego. Acomoda los huevos dentro de la cesta. Hay un truco para cocinar los huevos con diferentes tiempos de una vez: solo debes marcar un par de ellos con lápiz si deseas controlar diferentes puntos de cocción.

Coloca una vaporera sobre la olla y enciende el fuego. Acomoda los huevos dentro de la cesta. Hay un truco para cocinar los huevos con diferentes tiempos de una vez: solo debes marcar un par de ellos con lápiz si deseas controlar diferentes puntos de cocción. Controla el tiempo: Tapa la olla. Cuando el agua hierva y suba el vapor, baja el fuego y programa el cronómetro: A los 6 minutos: Retira los huevos marcados y pásalos de inmediato a un tazón con agua con hielo. Lograrás una clara firme pero una yema líquida y cremosa . A los 12 minutos: Retira el resto de los huevos y repite el baño de hielo. Obtendrás una yema dorada , cocida de manera uniforme, sin ese desagradable borde gris ni texturas secas.

Tapa la olla. Cuando el agua hierva y suba el vapor, baja el fuego y programa el cronómetro: El pelado perfecto: Déjalos en el agua helada por 2 minutos. Luego, da pequeños golpes con la parte posterior de una cuchara y retira la cáscara; se desprenderá prácticamente sola.

2. Huevos ponchados en freidora de aire

Otro truco que puede ser de gran utilidad a la hora de preparar huevos pochados es hacerlos en moldes:

Prepara el molde: Utiliza un molde resistente al calor con cavidades (ideal para freidoras de aire o repostería). Engrasa cada espacio con un poco de aceite de cocina para evitar que se peguen.

Utiliza un molde resistente al calor con cavidades (ideal para o repostería). Engrasa cada espacio con un poco de aceite de cocina para evitar que se peguen. El secreto del vapor: Agrega solo 1 o 2 cucharadas de agua hirviendo en cada cavidad. Esto generará el vapor necesario para mantener la esponjosidad.

Agrega solo 1 o 2 cucharadas de agua hirviendo en cada cavidad. Esto generará el vapor necesario para mantener la esponjosidad. Al molde: Rompe un huevo en cada espacio, buscando que la yema quede centrada.

Rompe un huevo en cada espacio, buscando que la yema quede centrada. Cocción: Cocina en la freidora de aire a 200 °C durante 8 minutos. La clara se cuajará suavemente envolviendo la yema. Desmolda con una cuchara y disfruta.

3. Cómo saber si un huevo está fresco

Un huevo fresco se hunde; uno viejo flota. La porosidad de la cáscara permite que el tiempo cree una cámara de aire. Crédito: Shutterstock

A la hora de preparar una receta es clave usar insumos de calidad, por eso este truco es ideal para detectar la frescura del huevo:

Llena un vaso con agua y coloca el huevo con cuidado.

Si se queda en el fondo de forma horizontal: Está perfectamente fresco , ideal para repostería o salsas.

Está , ideal para repostería o salsas. Si flota: Deséchalo. Ha acumulado gases en su interior, lo que significa que ya está descompuesto.

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