3 trucos con huevos que cambiarán tu cocina
Descubre cómo hacer huevos cocidos perfectos en vaporera, la técnica para huevos pochados en freidora de aire y cómo saber si están frescos
El huevo es una de las proteínas más accesibles y versátiles. Aunque su preparación no tiene mayor complejidad, hay algunos trucos de experto que pueden facilitar su cocción y lograr una presentación impecable.
1. El secreto para huevos cocidos perfectos
Lo usual es hervir los huevos en agua y luego pelarlos, pero hay una forma más sencilla y práctica de hacerlo. Solo debes usar una vaporera para cocinarlos de manera que queden más suaves, fáciles de pelar y con calidad de restaurante.
Paso a paso:
- Prepara la base: Agrega un litro de agua en una olla, añade 1 cucharada de sal y 2 de vinagre, y remueve hasta disolver. Estos ingredientes tienen funciones específicas: la sal ayuda a estabilizar la ebullición y aporta sabor, mientras que el vinagre debilita la cáscara para pelarlos después sin esfuerzo.
- Organiza la cocción: Coloca una vaporera sobre la olla y enciende el fuego. Acomoda los huevos dentro de la cesta. Hay un truco para cocinar los huevos con diferentes tiempos de una vez: solo debes marcar un par de ellos con lápiz si deseas controlar diferentes puntos de cocción.
- Controla el tiempo: Tapa la olla. Cuando el agua hierva y suba el vapor, baja el fuego y programa el cronómetro:
- A los 6 minutos: Retira los huevos marcados y pásalos de inmediato a un tazón con agua con hielo. Lograrás una clara firme pero una yema líquida y cremosa.
- A los 12 minutos: Retira el resto de los huevos y repite el baño de hielo. Obtendrás una yema dorada, cocida de manera uniforme, sin ese desagradable borde gris ni texturas secas.
- El pelado perfecto: Déjalos en el agua helada por 2 minutos. Luego, da pequeños golpes con la parte posterior de una cuchara y retira la cáscara; se desprenderá prácticamente sola.
2. Huevos ponchados en freidora de aire
Otro truco que puede ser de gran utilidad a la hora de preparar huevos pochados es hacerlos en moldes:
- Prepara el molde: Utiliza un molde resistente al calor con cavidades (ideal para freidoras de aire o repostería). Engrasa cada espacio con un poco de aceite de cocina para evitar que se peguen.
- El secreto del vapor: Agrega solo 1 o 2 cucharadas de agua hirviendo en cada cavidad. Esto generará el vapor necesario para mantener la esponjosidad.
- Al molde: Rompe un huevo en cada espacio, buscando que la yema quede centrada.
- Cocción: Cocina en la freidora de aire a 200 °C durante 8 minutos. La clara se cuajará suavemente envolviendo la yema. Desmolda con una cuchara y disfruta.
3. Cómo saber si un huevo está fresco
A la hora de preparar una receta es clave usar insumos de calidad, por eso este truco es ideal para detectar la frescura del huevo:
- Llena un vaso con agua y coloca el huevo con cuidado.
- Si se queda en el fondo de forma horizontal: Está perfectamente fresco, ideal para repostería o salsas.
- Si flota: Deséchalo. Ha acumulado gases en su interior, lo que significa que ya está descompuesto.
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