Harry Kane revela que jugó golf con Trump antes del Mundial 2026: “Es bastante bueno”

Harry Kane reveló que jugó golf con el presidente Donald Trump antes del Mundial 2026 y calificó la experiencia como “bastante surrealista”. El delantero inglés destacó que el mandatario sostiene un nivel de juego alto a sus 80 años.

El capitán de Inglaterra explicó que el encuentro ocurrió hace 18 meses en Florida, cuando fue invitado a Palm Beach. Kane describió el momento como inesperado y peculiar por el contexto y por la figura que lo acompañaba en el campo.

Antes de citarlo, el delantero detalló que la invitación llegó de manera directa y que aceptarla significó vivir algo fuera de lo común.

“Jugué bien, para ser honesto, pero hace 18 meses me invitó a jugar cuando estaba en Palm Beach. Así que cuando el presidente te invita a algún lugar, fue una experiencia bastante surrealista solo conocerlo y, obviamente, jugar al golf con él”, dijo.

Añadió que el nivel de Trump lo sorprendió: “Su golf es bastante bueno, para ser honesto contigo. Espero poder jugar al golf tan bien como él cuando tenga su edad, eso es seguro. Una experiencia única, pero estaba agradecido de que me invitara a jugar”.

Trump ya había mencionado días antes que había jugado con Kane y lo elogió como futbolista y golfista. Las declaraciones confirmatorias de Kane surgieron en la previa del duelo de cuartos de final entre Inglaterra y Noruega. Los dirigidos por Thomas Tuchel sufrieron en el Hard Rock Stadium de Miami.

Comenzaron perdiendo 0-1 con un golazo de Andreas Schjelderup, pero lograron remontar gracias al segundo motor de Inglaterra después de Harry Kane.

La estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, se vistió de héroe y anotó un doblete para sentenciar a Noruega. El primero al final del primer tiempo. El segundo, ya en los minutos iniciales de la prórroga.

12 de los 13 tantos de Inglaterra en este Mundial han llegado de la mano de Harry Kane y Bellingham, con seis cada uno.

Inglaterra ahora jugará la semifinal del Mundial 2026 ante Argentina el miércoles 15 de julio. El partido se disputa en el Mercedes‑Benz Stadium de Atlanta.

Ese día se conocerá ya la final del MetLife Stadium, ya que Francia y España se verán las caras 24 horas antes en el AT&T Stadium de Dallas.

El último enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra fue hace casi 21 años, en un amistoso internacional disputado el 12 de noviembre de 2005 en Ginebra, Suiza.

Inglaterra ganó 3-2 con goles de Michael Owen (2) y Wayne Rooney. Del lado argentino marcaron Hernán Crespo y Walter Samuel.



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