Messi se encaró con el árbitro: “Háblame bien, no me faltes el respeto”

Lionel Messi protagonizó un cruce tenso con el árbitro Joao Pinheiro durante la victoria 3-1 de Argentina sobre Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

La imagen, que ha vuelto viral en las últimas horas, muestra un diálogo que se encendió en el primer tiempo, cuando Messi se acercó al juez portugués Joao Pinheiro para reclamarle por el tono de una advertencia.

“Háblame bien, no me faltes el respeto. A mí háblame bien”. Las cámaras captaron luego otro intercambio similar, con el 10 insistiendo en que el trato fuera “con respeto”.

La presencia de Pinheiro ya venía rodeada de comentarios. La Comisión de Árbitros de la FIFA, dirigida por Pierluigi Collina, rompió el criterio habitual de neutralidad al asignar a un europeo para un duelo con una selección del mismo continente.

Además, el portugués es conocido por una conducción rígida, de reglamento estricto y poca tolerancia al roce. La polémica terminó de servirse luego del empate de Dan Ndoye.

Suiza le pasaba por arriba a Argentina y una simulación de falta de Émbolo fuera del área y pegada a la línea lateral ocasionó una tarjeta amarilla para Paredes.

El VAR intervino y Pinheiro se retractó de su decisión. Anuló la amarilla a Paredes y se la mostró al delantero suizo, que ya había visto una en el primer tiempo. Roja, expulsión y un nuevo partido con polémica arbitral para Argentina en este Mundial.

Pinheiro llegó a esta Copa del Mundo con dos partidos dirigidos. Primero, el 4-1 de Suiza ante Bosnia y el 1-0 de Canadá frente a Sudáfrica en los dieciseisavos de final.

Argentina e Inglaterra juegan el miércoles 15 de julio en la semifinal del Mundial 2026. El partido se disputa en el Mercedes‑Benz Stadium de Atlanta.

Ese día se conocerá ya la final del MetLife Stadium, ya que Francia y España se verán las caras 24 horas antes en el AT&T Stadium de Dallas.

El último enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra fue hace casi 21 años, en un amistoso internacional disputado el 12 de noviembre de 2005 en Ginebra, Suiza.

Inglaterra ganó 3-2 con goles de Michael Owen (2) y Wayne Rooney. Del lado argentino marcaron Hernán Crespo y Walter Samuel.



Sigue leyendo:

· Golazo de Julián Álvarez cita a Argentina con Inglaterra en semifinales del Mundial 2026

· Messi tras clasificación a semifinales del Mundial 2026: “Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer”

· Mundial 2026: resultados del 11 de julio y qué partido se juega el martes 14 de julio en el inicio de las semifinales