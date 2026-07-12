Investigan la muerte de una bebé en un hotel refugio de Manhattan a manos de su madre adicta

Una niña de apenas 16 meses fue encontrada sin vida esta semana en un hotel del Upper West Side, en Manhattan, usado como refugio, indicaron los vecinos.

De acuerdo con las autoridades, cuando hallaron al cuerpo de la bebé en el hotel Belnord, cerca de las 12:50 del mediodía de miércoles, no había señales evidentes de un traumatismo.

El médico forense todavía se encuentra investigando la casa de la muerte.

La noche anterior, la oíamos gritar en su habitación: “‘¡Cállate la puta boca! ¡Cállate la puta boca! ¡Cállate la puta boca!'”. Debían ser como las 11:00 o las 12:00 de la noche. Y al día siguiente, nos enteramos de que el bebé había llegado muerta, explicó una vecina que prefirió no revelar su nombre.

De acuerdo con la residente, la madre era conocida por tomar cualquier pastilla que cayera en sus manos y acompañarla con alcohol, todo ello mientras sujetaba a la bebé contra su pecho.

Asimismo, supuestamente amamantó a su hija mientras consumía drogas.

La vecina se quejó en varias ocasiones al personal de seguridad y argumentó que tanto el personal del albergue como los trabajadores sociales no intervinieron pese a haber presenciado su comportamiento peligroso y el de otros residentes.

“No paraba de quejarme con seguridad: ‘Sigan dejando entrar a esta gente a este edificio, borrachos y drogados hasta la médula; alguien va a morir. Y si no mueren, se van a dar la vuelta y a aplastar a su bebé sin querer, porque están jodidamente drogados'”, apuntó.

“Siempre estaba drogada. Nunca la he visto sobria. Y no solo drogada, sino borracha, súper drogada, como si volara y tocara el cielo. Drogada, drogada y borracha. Y aun así, seguridad la dejó ir directamente a su habitación.”

Otro residente señaló que la madre estaba fumando fuera del hotel al día siguiente de la muerte de su hija, informó New York Post.

Por su parte, el Departamento de Servicios Sociales de la ciudad rechazó confirmar si el hotel se estaba usando de refugio, citando las leyes municipales que protegen la privacidad de sus residentes.

El hotel que está en la esquina de Amsterdam Avenue y la calle 88 había servido como uno de los refugios de emergencia para migrantes de la ciudad, destinado para familias con niños, desde 2023.

De acuerdo con lo que consta en los registros, ese contrato con el Fondo de Rescate Infantil concluyó el 30 de junio.

Desde entonces, los refugios para migrantes se han fusionado con los albergues de personas en situación de calle y sobrevivientes de violencia doméstica.

Los funcionarios describieron la vivienda en la que murió la niña como un “apartamento”. Las tarifas de las habitaciones en el hotel empiezan desde $75 dólares la noche.

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