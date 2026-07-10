Autopsia de niña reveló Benadryl y Prozac; padrastro acusado de haberla abusado en Connecticut

Cuatro meses después de la muerte de la niña Eve Rogers, su padrastro Anthony Federline (39) ha sido acusado de haberla agredido sexualmente en su hogar en Enfield, Connecticut.

El 18 de marzo la niña de 12 años fue hallada muerta en su domicilio con una dosis letal de difenhidramina -el principio activo de Benadryl, un antialérgico de venta libre- en su organismo, informaron las autoridades. Al menos tres niños de Connecticut han fallecido en los últimos meses debido a sobredosis de difenhidramina.

No se han presentado cargos relacionados con el deceso de la niña. La causa oficial de su muerte permanecen pendientes y bajo investigación activa. Federline fue acusado originalmente en abril de agresión sexual y de poner en peligro a un menor, según el Departamento de Policía de Enfield. Se declaró “no culpable” y se encuentra detenido en una prisión estatal. Debe volver a la corte este mes.

Las autoridades buscan ahora examinar las cuentas de Facebook y Snapchat de Federline, la cuenta de la familia en CVS Caremark y dos cuentas de Amazon como parte de la investigación sobre la muerte de la menor, indican documentos judiciales.

Según la fiscalía, la madre halló a la niña en el suelo de su habitación, parcialmente desvestida y con una manta cubriéndole la parte inferior del cuerpo. Los documentos judiciales señalan que le brotaban sangre y otros fluidos por la nariz, detalló Fox News.

Se realizó un examen forense de agresión sexual a la joven antes de su autopsia y se determinó que Federline era una de las personas que aportaron material genético en una muestra de ADN. El médico forense informó a la policía que las pruebas toxicológicas indicaban la presencia de una dosis letal de difenhidramina en el organismo de la joven. También se halló fluoxetina -conocida comercialmente como Prozac-, a pesar de que no se le había recetado dicho medicamento, según consta en las órdenes de registro.

La madre también declaró haber encontrado conversaciones inapropiadas entre su hija y personas desconocidas en internet; sin embargo, la policía no localizó dichas comunicaciones durante las investigaciones. Federline dijo a los detectives que utilizaba aplicaciones como Facebook y Snapchat para comunicarse con su hijastra, pero sostuvo que no tenían un carácter sexual.

“Apenas estamos empezando a asimilar los detalles en torno a la detención del padrastro de Eve Rogers, Anthony Federline, acusado de agresión sexual en primer grado y de poner en peligro a un menor. Hay muchas preguntas que requieren respuesta y, con el tiempo, confío en que esas respuestas llegarán”, comentó en un comunicado en abril John Santanella, congresista estatal en Connecticut.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Menores abusados

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

Esta semana un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue arrestado bajo acusaciones de violación y conducta sexual indebida con un familiar menor de edad. La semana pasada Segundo Pucha Carchi, hombre de 56 años, fue declarado culpable de numerosos cargos por abusar sexualmente repetidamente de una niña y cometer delitos conexos en su intento de encubrir esos crímenes en el condado Westchester (NY).

A fines de junio Danny St. Louis (45) fue condenado a 15 años de prisión seguidos de 10 de supervisión, después de declararse culpable de violación y explotación sexual con fines comerciales de varias víctimas, incluida una niña de 13 años.

También ese mes un ciudadano salvadoreño fue condenado a 16 años de prisión tras declararse culpable del delito de conducta sexual continuada contra su hija menor de edad en un hogar en Long Island (NY). Además un empleado del Servicio Postal (USPS) fue acusado de violación, conducta sexual inapropiada y otros cargos relacionados, por presuntamente agredir sexualmente a dos menores de 15 años en ocasiones distintas en Long Island (NY).

Igualmente en junio José Sáez Jr., pastor cristiano de Nueva York, fue sentenciado tras declararse culpable de haber abusado de un menor y pedir a varios niños que le enviaran fotos y videos sexualmente explícitos, anunció el Departamento de Justicia (DOJ). También Joseph Taylor McKeel, profesor de una escuela pública de Nueva York, se declaró culpable de cargos federales relacionados con pornografía infantil.

En marzo Carlos Aguilar Reynoso, joven originario de Guatemala, fue acusado de la violación de una niña de cinco años en Long Island (NY). En octubre un padre fue condenado tras un juicio por haber abusado sexualmente de su hija menor de edad repetidamente durante aproximadamente un año en Bay Shore, Long Island (NY).

En agosto de 2025 Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hacía tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína, informaron los fiscales de Indianápolis, capital de Indiana.

En julio del año pasado Christopher Terranova fue sentenciado a 40 años de cárcel por haber usado su posición en NYPD para explotar sexualmente a adolescentes en al menos dos estados del país, Nueva York y Texas.

En marzo de 2025 un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY). También en esa región en julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña.

En enero de 2024 Angad Beharry, oficial de la policía de Nueva York (NYPD), y Gisianet Christina Chirinos Viloria fueron arrestados y acusados como sospechosos de explotación sexual de una niña de 9 años.

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