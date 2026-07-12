Jannik Sinner remonta a Zverev y retiene la corona de Wimbledon

En una batalla de colosos que se extendió por tres horas y 47 minutos, Jannik Sinner retuvo con éxito su corona de Wimbledon al remontar al alemán Alexander Zverev con parciales de 6-7(7), 7-6(2), 6-3 y 6-4, alzando así su segundo título consecutivo sobre el césped de Londres.

Con esta victoria, el tenista ratifica su estatus como el actual dominador del circuito masculino, consolida su posición en la cima del tenis mundial y eleva a cinco su colección de trofeos de Grand Slam, inaugurando por todo lo alto su casillero de Majors en esta temporada 2026.

Sin quiebres de servicio en todo el primer parcial, Zverev logró adjudicarse la primera manga en un dramático desempate por 9-7, rompiendo una racha personal de seis partidos consecutivos sin poder ganarle ni un solo set al italiano.

Sin embargo, el punto de inflexión llegó en el segundo acto. Sinner ajustó sus devoluciones y barrió en el segundo tie-break (7-2) para igualar el partido. A partir del tercer set, el desgaste de las dos semanas empezó a pasarle factura al alemán. Sinner concretó la primera rotura de todo el encuentro para ponerse 5-3 y encarrilar la remontada. En el cuarto parcial, un quiebre quirúrgico en el séptimo juego inclinó definitivamente la balanza para el transalpino.

A pesar de la derrota, Zverev sale de la capital británica con el consuelo de alcanzar el puesto número dos del ranking ATP, desplazando a Carlos Alcaraz. Sin embargo, su historial ante el italiano sigue siendo una pesadilla: acumula diez derrotas consecutivas frente a Sinner y no le vence desde el US Open de 2023.

De esta manera, Sinner logró su victoria número 100 en cuadros principales de Grand Slam. Además es el décimo jugador de la Era Abierta en revalidar el trofeo de Wimbledon, y el tercero en activo en poseer más de un título allí, uniéndose a Novak Djokovic (7) y Carlos Alcaraz (2).

Hasta el momento, el italiano suma dos Abiertos de Australia (2024, 2025), dos Wimbledon (2025, 2026) y un Abierto de Estados Unidos (2024). Este lunes, el transalpino iniciará su semana número 79 en la cúspide del ranking ATP, un trono que asumió tras Roland Garros 2024 y que parece no tener rival capaz de arrebatárselo a corto plazo.

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