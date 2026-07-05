Maná protagoniza el show de medio tiempo del partido México e Inglaterra

La banda mexicana Maná protagonizó el show de medio tiempo del partido entre México e Inglaterra de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrado en el estadio de Ciudad de México este 5 de julio.

Maná, agrupación que también formó parte de la inauguración del Mundial en México, se presentó en el medio tiempo del partido en el que juega la selección mexicana frente a miles de aficionados. Los shows de medio tiempo son una nueva modalidad que se comenzó a implementar en esta edición del mundial.

La agrupación mexicana integrada por el vocalista Fher Olvera, Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros apareció en el terreno de juego para cantarle al público mientras el partido se encontraba 2-1 a favor del conjunto inglés.

Maná fue presentado por el famoso boxeador mexicano Canelo Álvarez. “Eres grande México, que no se nos olvide y estoy aquí para que todos sepan lo chingones que somos”, dijo el peleador.

Maná comenzó interpretando una versión de “El Rey”, un tema de José Alfredo Jiménez y que inmortalizó Vicente Fernández.

La presentación de Maná puso a cantar a los presentes, pero también dividió opiniones en redes sociales. Muchos usuarios criticaron la calidad de la actuación y la falta de energía mundialista del show de la banda mexicana.

La actuación de Maná en este partido llega después de que Fher Olvera respondió al vocalista de la banda británica Oasis, Liam Gallagher. El cantante británico lanzó una predicción asegurando que la selección inglesa derrotaría a la selección mexicana con un aplastante marcador de 5-0.

Fher Olvera respondió a la provocación de Gallagher, poniendo en duda que se materialice la predicción del músico británico. “El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches, ¡Ubícate, güey! ¿5-0? Cálmate. Nos vemos el domingo, a ver cómo nos va”, dijo Fher en un video en el que aparece cubierto con la bandera de México.

Horas antes de la actuación de Maná, Fher publicó una foto durante el ensayo en la que aparece luciendo una camisa de Oasis. Luego el cantante británico quiso poner fin a la situación con un mensaje en X. “Cada vez que he ido a México, todo el mundo ha sido encantador; no entiendo todas esas tonterías sobre las malas actitudes. Todo irá bien”, escribió Gallagher.

Sigue leyendo:

·Shakira, Phill Collins y Lauryn Hill entre los nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll 2026

·Shakira prendió la fiesta en la inauguración del Mundial 2026

·Maná reacciona tras quedar fuera del Salón de la Fama del Rock & Roll