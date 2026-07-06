Liam Gallagher reacciona al triunfo de Inglaterra ante México en la Copa del Mundo

El vocalista de la agrupación británica Oasis, Liam Gallagher, reaccionó al triunfo de Inglaterra ante México en el partido de octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El triunfo de Inglaterra frente a México con un marcador de 2-3 causó tristeza en la afición mexicana, ya que tuvieron que despedirse del sueño mundialista de su selección en esta edición. Sin embargo, los británicos celebraron el pase de Inglaterra a cuartos de final.

Liam Gallagher se mostró muy emocionado por el partido de su selección e incluso vaticinó que Inglaterra derrotaría a México 5-0, una predicción que causó desagrado entre los mexicanos e incluso el vocalista de la banda de rock mexicana Maná le envió un mensaje al cantante británico.

Tras el triunfo de Inglaterra, Liam Gallagher acudió a su cuenta de X para expresar su emoción por el triunfo de Inglaterra.

“Es un trabajo duro el de cantar ¡Harry Kane, vamos Inglaterra, vamos ´Wonderwall´”, escribió.

It’s hard work that singing Harry Kane cmon ENGLAND cmon WONDERWALL — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 6, 2026

El mensaje de Gallagher recibió diferentes respuestas de parte de los mexicanos. Una usuaria respondió al cantante: “A nadie en México le importa una mierd* tu estúpida música aburrida y vieja, ni siquiera sé quién eres, jaja”.

Ante eso, Liam Gallagher respondió: “Deja de llorar desconsoladamente”.

Antes del partido de Inglaterra vs. México, en el estadio de Ciudad de México se escuchó la canción ” “”Don’t Look Back in Anger”, otro de los grandes éxitos de Oasis. Los aficionados de México presentes en el estadio abuchearon al escuchar el tema de la agrupación británica.

Cruce entre Liam Gallagher y Fher Olvera

Luego de que Liam Gallagher predijo una victoria aplastante de Inglaterra sobre México, el vocalista de la banda de rock mexicana Maná publicó un video en respuesta pidiéndole al cantante que se ubique.

“El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches. ¡Ubícate, güey! ¿5-0? Cálmate. Nos vemos el domingo, a ver cómo nos va”, dijo Fher en un video en el que aparece cubierto con la bandera de México.

Luego el cantante británico quiso poner fin a la situación con un mensaje en X. “Cada vez que he ido a México, todo el mundo ha sido encantador; no entiendo todas esas tonterías sobre las malas actitudes. Todo irá bien”, escribió Gallagher.

Tras este cruce de palabras, Maná protagonizó el show de medio tiempo en el partido entre México e Inglaterra, donde interpretó la emblemática canción “El Rey”. Además, Maná fue elegido como uno de los grupos que formó parte de la inauguración de la Copa del Mundo en Ciudad de México el pasado 11 de junio.

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