Madonna afirma que tuvo un “desacuerdo” con Universal por su película biográfica

La cantante Madonna reveló que tuvo un desacuerdo con Universal durante la producción de su película biográfica, la cual se estancó en enero de 2023.

“La Reina del Pop” ofreció una entrevista a la revista Interview en la que explicó cuál fue ese desacuerdo con la productora cinematográfica. Madonna comenzó explicando que estuvo sumamente involucrada en el proceso de preproducción de la película.

“Se suponía que iba a hacer una película sobre mi vida. Trabajé en mi guion durante dos años y pasé otros dos años en Universal Studios con los productores ejecutivos, encargándome del presupuesto y el casting”, Madonna, de 67 años, a la publicación.

Madonna señaló que ella y Universal no lograban ponerse de acuerdo con respecto al presupuesto. La estrella pop consideraba que, debido a su “increíble vida”, necesitaba un gran presupuesto. Sin embargo, Universal no lograba entender la visión de Universal.

La intérprete explicó que consiguió grabar la película en Serbia para reducir al máximo el presupuesto. Pero esto no convenció a Universal.

“No lo sé. Quizás simplemente no creyeron en mí. Una de sus primeras reacciones fue: ‘No creemos que te quedes en Serbia más de cuatro días’. Y yo les dije: ‘¿Leíste el guion?’. Toda mi vida ha sido una lucha por la supervivencia. No voy allí de vacaciones”, dijo.

La planificación de la película se detuvo en 2023 y Madonna aseguró que, tras todo el tiempo invertido en ese proyecto, se sintió en “el limbo”. Para esta cinta se había considerado a Julia Garner para interpretar a la cantante. Tras la cancelación, ambas artistas se mantuvieron en contacto.

Luego Netflix se puso en contacto con Madonna para producir una serie biográfica. Sin embargo, esto se volvió complicado, ya que no podía usar el guion que escribió para Universal.

“Fue un proceso largo y complicado, porque no podía usar el guion que tenía con Universal a menos que se lo comprara a precio desorbitado, a pesar de que yo lo escribí. Mejor no preguntar”, dijo Madonna.

A pesar de sus esfuerzos, Madonna descubrió que desarrollar una serie era mucho más complicado que una película. Finalmente, tomó la decisión de centrarse en su música con su nuevo álbum Confessions II.

“Tienes que reunirte con muchos guionistas y encontrar al showrunner adecuado, y no pude encontrar ninguno. Esto se prolongó durante otros ocho o nueve meses. Pensé: ‘Menos mal que tengo otro trabajo porque necesito trabajar, necesito crear’. Necesito hacer aquello para lo que vine a este mundo'”, dijo Madonna.

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