Madonna opina que usar la IA es “lo opuesto a hacer arte”

La cantante Madonna criticó la inteligencia artificial en una nueva entrevista y aseguró que usar esta herramienta es “lo contrario a hacer arte”.

En una entrevista para Vogue Italia, la cantante explicó cómo era el proceso creativo en el pasado y qué influye actualmente en el crecimiento de un artista en la industria musical.

“Antes, te reunías con pintores, músicos, bailarines y artistas en un mismo lugar, trabajando desde un espacio muy puro, apoyando a los demás. Valoro mucho esa experiencia. Hoy en día ya no se hace eso. Ahora, para conseguir un contrato discográfico, piensas en cuántos seguidores tienes”, dijo Madonna.

La artista criticó la importancia que le dan en la industria musical a los números, algoritmos y reproducciones de streaming.

“Por eso, en ‘Bring Your Love’ digo: ‘No intenten distraerme con números’. Para mí, todo empezó con dejar de pensar en las listas de éxitos, en las cifras de reproducciones en streaming. Los algoritmos y la inteligencia artificial son lo opuesto a asumir riesgos, y para mí eso es lo opuesto a hacer arte”, dijo.

Por esa razón, la artista pop aseguró que prefiere alejarse de las distracciones tecnológicas cuando quiere crear música.

“Últimamente ha sido difícil por mi disco y todo lo que conlleva. Pero me gusta tomarme descansos… y desconectar. Porque así es como se alimenta la imaginación. Hay que tener momentos de tranquilidad y días en los que simplemente conectes con la naturaleza, mis hijos, mis caballos”, explicó Madonna.

Hace varias semanas, Madonna criticó la necesidad de las personas de documentar todo con sus teléfonos y se refirió específicamente a las personas que graban los conciertos en lugar de disfrutar el momento.

Durante el estreno de “Confessions II – La película” en Manhattan, Madonna puso como ejemplo su reciente aparición sorpresa en el show de Sabrina Carpenter en el Festival de Coachella, donde interpretaron himnos del pop como “Vogue” y “Like a Prayer”.

Sin embargo, la artista confesó que le resultó desconcertante ver cómo las personas estaban más preocupadas por grabar el momento que por vivir la experiencia del concierto.

Por eso, cuando le preguntaron si tenía algunas palabras de despedida, la artista respondió claramente: “Dejen sus malditos teléfonos y conéctense”.

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