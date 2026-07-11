Congresista demócrata dice que fue retenido por colonos y militares israelíes en Cisjordania

El congresista estadounidense Ro Khanna aseguró que fue detenido por colonos y soldados israelíes durante una visita a la Cisjordania ocupada y que solo pudo abandonar el lugar después de solicitar ayuda a la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén.

El legislador demócrata por California relató que el incidente ocurrió el miércoles durante una gira de tres días por Cisjordania, en la localidad de Khirbet Zanuta, una aldea palestina abandonada tras ataques atribuidos a colonos israelíes, informó la agencia Associated Press.

De acuerdo con un representante de Khanna, hombres armados y con el rostro cubierto bloquearon el paso del grupo que acompañaba al congresista y le impidieron retirarse.

El diario The New York Times informó que uno de sus fotógrafos presenció el enfrentamiento. Según la versión de la oficina del congresista, la situación se prolongó hasta que se notificó a la Embajada estadounidense y a la policía israelí.

Khanna afirmó que se sintió decepcionado al observar que, cuando llegaron soldados israelíes al lugar, estos interactuaron de manera cordial con los colonos y mantuvieron bloqueada la salida del grupo.

“Si esto le puede pasar a un miembro del Congreso estadounidense, imaginen cómo es la vida para los palestinos que no tienen teléfonos inteligentes, ni seguridad, ni una plataforma nacional”, señaló el legislador en un mensaje de recaudación de fondos difundido después de hacer público el episodio.

Las Fuerzas de Defensa de Israel negaron haber detenido a visitantes durante el incidente. En un comunicado, el ejército israelí indicó que recibió un reporte sobre ciudadanos israelíes que bloqueaban el paso a extranjeros y periodistas en Khirbet Zanuta.

“Tras recibir el aviso, las tropas de las FDI fueron enviadas al lugar, dispersaron rápidamente a los civiles israelíes y reabrieron la carretera bloqueada”, señaló el comunicado. Las fuerzas israelíes agregaron que sus soldados “no participaron en el bloqueo de la carretera”.

El episodio ocurre en medio de un aumento de las tensiones políticas entre Israel y sectores del Partido Demócrata estadounidense, donde crecen las críticas hacia la política israelí desde el inicio de la guerra en Gaza.

Una encuesta reciente del Centro de Investigación de Asuntos Públicos Associated Press-NORC, cerca del 58% de los demócratas considera que Estados Unidos brinda “demasiado” apoyo a Israel.

La semana pasada, el exalcalde de Chicago Rahm Emanuel cuestionó al gobierno israelí durante un discurso en Tel Aviv y afirmó que Israel se ha convertido en un “paria territorial”.

En otro incidente ocurrido el sábado, el ejército israelí informó sobre la detención de cuatro sospechosos acusados de atacar a periodistas extranjeros que se dirigían a la comunidad palestina de Sinjil, también en Cisjordania.

Las autoridades militares dijeron que los agresores bloquearon un vehículo, lo dañaron y portaban palos y cuchillos. CNN señaló que integrantes de su equipo periodístico se encontraban entre los afectados mientras cubrían el aniversario de la muerte de un palestino-estadounidense presuntamente golpeado por colonos israelíes.

Organizaciones palestinas y grupos de derechos humanos han acusado al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu de permitir un crecimiento acelerado de los asentamientos, considerados ilegales por gran parte de la comunidad internacional.

Israel, por su parte, sostiene que Cisjordania es un territorio en disputa cuyo futuro debe definirse mediante negociaciones. Sin embargo, algunos miembros del gobierno israelí han promovido la anexión formal de partes del territorio, una postura que ha generado rechazo entre los palestinos y críticas internacionales.

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