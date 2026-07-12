¿Puede un partido del Mundial provocar un infarto? Riesgos, síntomas y consejos de un especialista

Un penal sobre la hora, una definición que se estira hasta el tiempo extra o una jugada que puede decidir la eliminación de una selección. Durante un Mundial, millones de personas viven cada partido con el cuerpo en tensión: gritan, se angustian, festejan y, por momentos, sienten que el corazón se les sale del pecho.

Pero ¿esa montaña rusa de emociones puede tener consecuencias reales para la salud? La respuesta es sí, aunque requiere algunos matices. Distintas investigaciones encontraron que los partidos de alta carga emocional pueden aumentar el riesgo de ciertos eventos cardiovasculares, sobre todo entre personas que ya tienen una enfermedad cardíaca o factores predisponentes.

Un metaanálisis publicado en Journal of Sports Sciences encontró una asociación con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares fatales y no fatales, especialmente entre los hombres. La evidencia disponible, en cambio, no muestra un incremento consistente del riesgo de accidente cerebrovascular (ACV), pero es importante escuchar lo que los médicos tienen para decir.

Qué le pasa al corazón durante un partido decisivo, según un especialista

Para entender qué sucede en el organismo durante un encuentro decisivo, en El Diario conversamos con el doctor Alejandro Risso Vázquez, médico especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva y en Medicina Interna. El especialista analizó qué dice la evidencia científica y explicó quiénes deberían extremar los cuidados durante los partidos más intensos del Mundial.

Dr. Alejandro Risso Vázquez, médico especializado en medicina crítica, terapia intensiva y gestión sanitaria. Crédito: Alejandro Risso Vazquez | Cortesía

¿Un partido del Mundial puede aumentar el riesgo de sufrir un infarto?

Sí, especialmente cuando hablamos de partidos de enorme carga emocional, como una final o una definición por penales. El estrés activa el sistema nervioso simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la liberación de adrenalina. En personas sanas esto suele tolerarse bien, pero en quienes ya tienen enfermedad cardiovascular o múltiples factores de riesgo puede actuar como desencadenante.

¿Qué dice la evidencia científica?

Hay estudios muy interesantes realizados durante distintos mundiales y Eurocopas. Uno de los más conocidos, publicado en 2008 en The New England Journal of Medicine, observó que en Alemania 2006 el riesgo de eventos cardiovasculares fue aproximadamente dos veces y media mayor durante los partidos de la selección alemana.

Otros trabajos encontraron incrementos en infarto agudo de miocardio, arritmias y muerte súbita cardíaca en determinados contextos.

¿Todos los estudios muestran lo mismo?

No exactamente. Cuando se analizan todos juntos mediante metaanálisis, la tendencia es clara para algunos eventos cardiovasculares, especialmente el infarto. Pero también existen diferencias según el país, la intensidad del torneo, la población estudiada y las características de los pacientes.

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2020 analizó estudios observacionales realizados durante grandes torneos de fútbol. Sus autores encontraron variaciones relacionadas con el resultado del partido y con las características de las poblaciones estudiadas.

¿Qué ocurre con el accidente cerebrovascular?

Ahí la evidencia es distinta. Los estudios disponibles y los metaanálisis más recientes no muestran un aumento consistente del riesgo de ACV asociado a los partidos de fútbol. Es decir, hoy no podemos afirmar que ver un partido aumente significativamente el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular.

El metaanálisis publicado en Journal of Sports Sciences encontró un incremento en algunos eventos cardiovasculares, incluido el infarto de miocardio no fatal, pero no detectó un aumento estadísticamente significativo de los accidentes cerebrovasculares fatales o no fatales.

¿Quiénes deberían tener más cuidado?

Personas con antecedentes de infarto, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, hipertensión no controlada, diabetes, colesterol elevado o fumadores. También quienes suspenden la medicación o consumen alcohol en exceso durante los partidos.

¿Qué le sucede al corazón durante un partido muy emocionante?

El organismo responde como si estuviera frente a una situación de amenaza. Aumentan la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el consumo de oxígeno del corazón. Si las arterias coronarias ya están enfermas, ese incremento puede favorecer la aparición de un evento.

¿Significa que las personas con enfermedades cardíacas no deberían ver el Mundial?

No. El mensaje no es dejar de disfrutar el fútbol. El objetivo es hacerlo de manera inteligente. La enorme mayoría de las personas puede vivir estos partidos sin inconvenientes. El problema aparece cuando se combinan emociones intensas con factores de riesgo mal controlados.

¿Qué recomendaciones daría para disfrutar un partido con mayor seguridad?

Las mismas que recomendamos para cuidar el corazón durante todo el año: tomar la medicación indicada, evitar los excesos de alcohol, no fumar durante el partido, moderar las comidas copiosas, levantarse y moverse en el entretiempo si se estuvo mucho tiempo sentado, controlar el estrés y consultar rápidamente si aparece dolor en el pecho, falta de aire intensa, desmayo o palpitaciones persistentes.

¿Cuál sería el mensaje principal para los hinchas?

El fútbol genera emociones intensas y eso forma parte de su esencia. Para la mayoría de las personas, esas emociones no representan un problema. Pero quienes tienen factores de riesgo cardiovascular deben vivir los partidos con la misma responsabilidad con la que cuidan su salud el resto del año. Disfrutar el Mundial y cuidar el corazón no son objetivos incompatibles.

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