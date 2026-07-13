Alexander Sorloth amenazado de muerte tras eliminación de Noruega del Mundial 2026

La eliminación de Noruega en cuartos de final del Mundial 2026 ante Inglaterra ha dejado una secuela mucho más grave que la propia derrota deportiva.

Lena Selnes, pareja del delantero Alexander Sorloth y madre de sus dos hijos, ha anunciado que emprenderá acciones legales después de recibir una oleada de mensajes ofensivos y amenazantes tanto por correo electrónico como en redes sociales, dirigidos tanto a ella como al futbolista noruego.

Selnes, seguida por más de 40,000 personas en Instagram, decidió romper su silencio compartiendo capturas de algunos de esos mensajes en sus ‘stories’, visibilizando así una forma de acoso que va mucho más allá de la simple crítica deportiva.

??? Lena Selnes, novia de Alexander Sørloth, denunció las amenazas que recibió el jugador de #Noruega tras la eliminación ante #Inglaterra



“Dile a tu marido que se vaya de Noruega”

“Voy a matarlo”

“Suicidate” pic.twitter.com/aZH5zFSTfS — Nicolás Cadena (@nicocadena_) July 13, 2026

Los mensajes recogidos por la propia Selnes reflejan la gravedad del ataque recibido. Entre ellos, uno le pedía directamente al futbolista que se quitara la vida, y otro instaba a que abandonara el país y “se tirara desde lo alto de un acantilado”.

Se trata de comentarios que trascienden con creces cualquier reacción de frustración por un resultado deportivo, y que ponen sobre la mesa una forma de violencia digital cada vez más habitual contra jugadores y sus entornos familiares tras las eliminaciones en competiciones de alto nivel.

Reconoció mucho odio en redes

La pareja del delantero reconoció que un Mundial trae consigo mucha alegría, pero también, lamentablemente, mucho odio, y cerró su mensaje pidiendo que quienes escriben este tipo de comentarios reflexionen antes de hacerlo, sea cual sea la circunstancia.

This angle of Sørloth ignoring Haaland. The reaction from Haaland says it all man. He was frustrated and disappointed, just like the rest of us. pic.twitter.com/i1sf0SjAH7 — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) July 12, 2026

Y dicha circunstancia fue la presunta mala elección de Sorloth en una acción del partido de cuartos ante Inglaterra en la que el rojiblanco decidió jugársela en lugar de darle el balón a Haaland, que encaraba prácticamente sólo a Pickford. El caso es que, minutos después, Bellingham marcaría el gol del desempate.

El propio seleccionador noruego, Stale Solbakken, salió también al paso de lo ocurrido, calificando la situación de trágica y reconociendo que este tipo de episodios forman parte, lamentablemente, de la realidad actual del deporte de alto nivel.

El técnico aprovechó además para lanzar un consejo dirigido a los futbolistas más jóvenes de su plantilla, recomendándoles mantenerse lo más alejados posible de las redes sociales como forma de protegerse de este tipo de ataques.

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