Apple pagará hasta $95 a usuarios de iPhone por retrasos en funciones de inteligencia artificial

Millones de usuarios de iPhone podrían recibir un pago como parte de un acuerdo legal relacionado con las funciones de inteligencia artificial que Apple promocionó antes de que estuvieran disponibles. La demanda colectiva acusa a la compañía de haber inducido a algunos consumidores a comprar determinados modelos con promesas que tardaron meses en cumplirse.

Apple aceptó un acuerdo para resolver una demanda colectiva presentada por publicidad presuntamente engañosa sobre las funciones de Apple Intelligence.

Como resultado, aproximadamente 36 millones de personas podrían ser elegibles para recibir entre $25 y $95 por cada dispositivo que cumpla con los requisitos.

El acuerdo beneficia a quienes compraron alguno de los modelos participantes entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025.

¿Por qué Apple aceptó pagar?

Cuando la compañía presentó la línea iPhone 16, una parte importante de su campaña publicitaria giró en torno a las nuevas capacidades de inteligencia artificial.

Apple aseguró que Siri evolucionaría para convertirse en un asistente mucho más inteligente y que los nuevos teléfonos estaban diseñados para aprovechar esas funciones avanzadas.

Además, la empresa también promocionó Apple Intelligence para los modelos iPhone 15 Pro durante ese mismo periodo, impulsando las ventas con la promesa de futuras herramientas basadas en IA.

Sin embargo, cuando los dispositivos llegaron al mercado, Apple Intelligence aún no estaba disponible.

Cinco semanas después, la actualización iOS 18.1 incorporó algunas funciones iniciales, como Writing Tools, Notification Summaries y Clean Up en Fotos.

No obstante, las funciones avanzadas de Siri que habían sido ampliamente anunciadas seguían sin lanzarse.

La demanda sostiene que Apple indujo a error a los consumidores mediante publicidad engañosa. Aunque la empresa aceptó el acuerdo para poner fin al litigio y evitar un proceso judicial más largo, aclaró que ello no representa una admisión de responsabilidad ni de haber cometido alguna irregularidad.

¿Quiénes pueden recibir el pago?

Podrán presentar una reclamación quienes hayan adquirido alguno de estos dispositivos dentro del periodo establecido:

-iPhone 16

-iPhone 16e

-iPhone 16 Plus

-iPhone 16 Pro

-iPhone 16 Pro Max

-iPhone 15 Pro

-iPhone 15 Pro Max

Los modelos iPhone 15 Pro también fueron incluidos porque cuentan con la capacidad técnica necesaria para ejecutar Apple Intelligence.

El monto final que recibirá cada persona dependerá del número total de reclamaciones aprobadas, por lo que los pagos podrían oscilar entre $25 y $95 por dispositivo elegible.

¿Cómo reclamar el dinero?

Los usuarios no necesitan realizar ningún trámite inmediato.

Apple enviará la información de los clientes elegibles al administrador del acuerdo, Verita, que posteriormente contactará a los posibles beneficiarios por correo electrónico y correo postal con un enlace al sitio oficial para presentar la solicitud.

Una vez recibido el aviso, los usuarios tendrán 90 días para completar la reclamación.

Se recomienda revisar también la carpeta de correo no deseado, ya que perder el plazo implicaría renunciar al pago.

Para presentar la solicitud será necesario demostrar la compra del dispositivo. Si el usuario conserva el recibo o el correo electrónico de confirmación podrá utilizarlo como comprobante.

En caso contrario, Apple podrá verificar la adquisición mediante el Apple ID con el que fue configurado el teléfono.

¿Cuándo se entregará el dinero?

El acuerdo recibió aprobación en junio de 2026.

Después de que Apple entregue la información de los clientes a Verita y concluya el proceso de verificación, comenzará un periodo de 45 días durante el cual se notificará oficialmente a las personas elegibles.

Los pagos se esperan después de septiembre de 2026, aunque el proceso podría extenderse debido a los procedimientos legales y de validación habituales en este tipo de acuerdos.

Sigue leyendo:

– Los nuevos empleos en fábricas de chips pagan hasta $77,000 al año

– Apple confirma aumento de precios de Mac y iPad por la escasez de chips: así afecta la IA a tu bolsillo

– Apple aumentará precios de productos ante incremento de costos de producción