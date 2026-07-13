Candidato demócrata al Senado por Texas habla sobre la necesidad da un reforma migratoria

El legislador estatal y candidato demócrata al Senado por Texas, James Talarico, comenzó un recorrido por las localidades de la frontera sur en el que abordó la necesidad de una reforma migratoria mediante una propuesta que coordina el resguardo fronterizo con la regularización de las personas indocumentadas.

La estrategia del aspirante progresista reintroduce en la agenda pública la opción de otorgar estatus legal a la población sin papeles, un planteamiento rezagado tras los recientes operativos de deportación a gran escala ejecutados por el Gobierno federal, informó la estación televisiva local, KTSM.

“Lucho por una reforma migratoria integral. No solo para garantizar la seguridad de nuestra frontera, sino también para permitir que quienes llevan aquí años o décadas salgan de las sombras y contribuyan a nuestras comunidades“, declaró Talarico tras hablar con votantes en El Paso.

Acotó además que la mayoría de los texanos anhela un sistema migratorio que “refleje nuestros valores, tanto como nación de leyes como nación de inmigrantes”, añadió el aspirante al Senado.

El candidato, que compite por la vacante que dejará el senador John Cornyn, fue superado en las elecciones primarias del Partido Republicano por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien fue respaldado por el presidente Donald Trump.

Repercusiones por muerte de migrante en Houston

Las actividades de campaña coinciden con las manifestaciones públicas generadas a raíz del fallecimiento del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado, quien murió tras recibir disparos por parte de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston.

Salgado, residente de la zona por tres décadas, fue interceptado en vehículos sin identificación oficial en el sector Magnolia Park cuando se dirigía a sus labores junto a familiares y compañeros.

El aspirante al Senado expuso datos sobre el perfil del fallecido, señalando que cumplía con sus obligaciones tributarias, costeó los estudios superiores de sus descendientes y carecía de antecedentes penales. Talarico se refirió a Salgado, describiéndolo como la “encarnación del sueño americano”.

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