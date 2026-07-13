Conor McGregor confirma que será operado tras lesionarse ante Max Holloway en UFC 329

Este lunes, el astro irlandés Conor McGregor confirmó que deberá someterse a una nueva cirugía tras su fulminante y trágica derrota en el primer asalto ante el estadounidense Max Holloway en la pelea estelar de UFC 329, celebrada este fin de semana en el T-Mobile Arena.

El exbicampeón mundial acudió a sus redes sociales para lanzar un mensaje de fe y decretar que cumplirá con la última pelea que le resta en su vínculo comercial con la compañía de Dana White: “¡Todo es posible para mí porque soy creyente! Cirugía. Rehabilitación. Regreso a la práctica de artes marciales. ¡A por ello! La pelea final del contrato. ¡Que Dios me bendiga!”, publicó ‘The Notorious’ en su cuenta oficial de Instagram.

La contienda, que marcaba el fin de una inactividad de cinco años para “The Notorious”, se desmoronó en cuestión de segundos, dejando en completo shock a los miles de fanáticos que se dieron cita en Las Vegas para la International Fight Week.

McGregor inició las acciones de manera agresiva lanzando una vistosa patada con salto de tijera usando su pierna izquierda. Al momento del impacto o el apoyo, el peleador de 37 años sintió un dolor agudo, se llevó la mano de inmediato a la extremidad izquierda y perdió por completo el equilibrio.

Incapaz de sostenerse en pie, McGregor se sentó sobre la lona y anunció su retirada médica a los pocos segundos de haber comenzado el combate, decretando la victoria oficial para Max Holloway por nocaut técnico (parada médica).

Pese a que el entorno del peleador ha guardado hermetismo y aún se desconoce el diagnóstico exacto de la fractura o rotura ligamentaria, la gravedad de la lesión exige una intervención quirúrgica inmediata en el estado de Nevada.

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