Exfuncionario neoyorquino revela presiones para ocultar documentos vinculados al 11-S

Una antigua autoridad de la ciudad de Nueva York, encargado de la Ley de Libertad de Información (FOIL), que declaró en relación con unos documentos que se extendieron sobre la Zona Cero, admitió que un abogado le ordenó rechazar una apelación para obtener información crucial de los sobrevivientes del 11 de septiembre de 2001. Dicha revelación causó una intensa discusión entre los abogados y la suspensión anticipada de la declaración.

En la investigación ordenada por el Tribunal Supremo Civil de Manhattan el 1 de julio, Russel Pecunies, funcionario de apelaciones de registros del Departamento de Protección Ambiental de la ciudad, testificó que denegó una apelación de la FOIL para los documentos del 9/11 Health Watch por “asesoramiento legal”. Afirmó que no había preguntado personalmente si se había hecho una búsqueda adecuada de los registros.

“¿Entrevistó a alguna de las personas que realizaron la búsqueda para determinar si, en su opinión, su búsqueda fue diligente, exhaustiva y adecuada?”, le preguntó Andrew Carboy, abogado de 9/11 Health Watch, a Pecunies.

“No”, admitió Pecunies.

“Entonces, básicamente, lo que me está diciendo es que un abogado le dijo algo, usted adoptó lo que el abogado le dijo y eso fue lo que terminó en su apelación”, preguntó Carboy, a pesar de las objeciones de los abogados de Pecunies, quienes argumentaron que la pregunta violaba el secreto profesional.

Pecuines admitió posteriormente que Musa Ali, uno de los abogados que lo representaron en la declaración, también era el abogado de la ciudad que le indicó que denegara la apelación.

“¿Es esta la única apelación de la Ley de Libertad de Información (FOIA) durante su gestión como funcionario de apelaciones de la FOIA en la que su conclusión, o la conclusión en esencia, le fue dictada por otra persona?”, preguntó Carboy.

“¿Ha habido otro caso en el que esto haya sucedido?”, respondió Pecunies. “Que yo recuerde, no”.

“Entonces, ¿este es el único caso en 18 años, durante su gestión como funcionario de apelaciones de la FOIA?”, insistió Carboy. —Que yo recuerde, sí —dijo Pecunies.

Este hecho desató una intensa discusión entre Carboy y la defensa de Pecuines, quienes, en documentos judiciales, acusaron al abogado del 9/11 Health Watch de interrumpirlos, alzar la voz y golpear la mesa, informó Daily News.

Lucinda Alfieri, una de las abogadas de Pecuines y Ali, interrumpieron la declaración antes de tiempo, llevándose consigo a su cliente. Posteriormente, pidieron al juez James Clynnes la supervisión judicial “para garantizar que las declaraciones restantes se desarrollen de manera profesional y ordenada, sin interrupciones innecesarias ni conductas abusivas”.

En respuesta a la solicitud de la ciudad, Carboy respaldó la supervisión judicial en cualquier declaración posterior para pronunciarse sobre las objeciones al privilegio abogado-cliente. Carboy también pidió interrogar a Ali sobre por qué le dijo a Pecunies que denegara la apelación.

“(Pecunies) no determinó la denegación de la apelación de la Ley de Libertad de Información (FOIL)”, escribió Carboy en los documentos judiciales. “Certificó que la denegación de la apelación fue redactada por (Ali), quien no es ni investigador ni funcionario de apelaciones de la FOIL”.

El juez no se ha pronunciado todavía sobre las solicitudes de la ciudad y de Carboy.

Los abogados de 9/11 Health Watch demandaron al Departamento de Protección Ambiental (DEP) para obtener documentos después de tres años de solicitudes de pruebas de calidad del aire y datos sobre toxinas en la Zona Cero, que la agencia aseguró no haber podido hallar después de una búsqueda exhaustiva.

Clynes ordenó a los funcionarios del DEP encargados de la Ley de Libertad de Información (FOIL) que prestaran declaración, algo poco frecuente en este tipo de demandas, después de que el DEP admitiera de repente en noviembre haber encontrado 68 cajas de material, algunas de las cuales se descubrieron al sustituir las alfombras de la agencia.

Este hallazgo se produjo después de que el Departamento de Investigación de la ciudad recuperara el mandato del Ayuntamiento de determinar qué sabía la ciudad sobre las toxinas de la Zona Cero y cuándo.

Carboy aseveró que las respuestas de Pecuines “destrozaron mis peores expectativas sobre los esfuerzos de la ciudad por ocultar su archivo del 11 de septiembre”.

“La ciudad utilizó indebidamente a este funcionario de carrera como testaferro, privándolo de toda independencia y obligándolo a firmar una ‘decisión’ predefinida”, declaró. “Este es el testimonio más impactante que he recibido en mis tres décadas de ejercicio profesional”.

El director ejecutivo de 9/11 Health Watch, Benjamin Chevat, se sorprendió de que su organización siga recibiendo evasivas respecto a la petición de documentos cuando el alcalde Zohran Mamdani prometió hacerlos públicos.

“Simplemente queremos entender por qué, por un lado, la ciudad dice que va a revelar lo que sabe sobre el 11 de septiembre y, por otro lado, está tratando de desestimar nuestro caso tratando de obtener los documentos”, expresó.

Sigue leyendo:

• Gobierno de NYC busca frenar acceso a documentos sobre contaminación del 11-S

• A 25 años del 11-S el 9/11 Memorial & Museum de NY lanza fondo para educar a 100 millones de estadounidenses

• Ceremonia del 11-S agregará un nuevo toque de campana en honor a los “héroes olvidados”