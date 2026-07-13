Expresidente de España genera polémica por decir que la selección de Francia no tiene jugadores franceses

El Mundial 2026 amaneció entremezclado con la política luego de que el expresidente Mariano Rajoy afirmara que la selección de Francia disputa el Mundial “sin franceses”.

La frase apareció publicada en una columna del medio español El Debate. Inmediatamente desató críticas y abrió un panorama de acusaciones de racismo a horas de las semifinales contra España.

Rajoy, jefe del gobierno español entre 2011 y 2018, elogió el nivel deportivo de los Bleus, pero remató con una frase que encendió las redes y los despachos políticos: “Eso sí, sin franceses”.

? La columna de @marianorajoy | 'Hoy llegó el desquite'



«A los belgas se les conoce como los Diablos Rojos y a mí no me gustan ni los diablos, ni los rojos. Así que esta victoria me sabe mejor»



«Francia tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses» pic.twitter.com/uAkBj8cJMO — El Debate (@eldebate_com) July 10, 2026

El comentario fue interpretado como un cuestionamiento al origen y la diversidad de los jugadores del equipo francés.

La cuenta en X de la embajada de Francia en España respondió de manera precisa y contundente. “Sin querer entrar en una polémica, conviene recordar los hechos”, iniciaron.

“Todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los tres que nacieron en el exterior son franceses también”, señalaron.

Sin querer entrar en una polémica, conviene recordar los hechos:

Todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los 3 que nacieron en el exterior son franceses también. @francediplo @equipedefrance @kareen_rispal — La France en Espagne ???? (@france_espagne) July 12, 2026

La opinión de Rajoy ya ha generado un alud de rechazo. Este lunes, el defensor Pau Cubarsí respondió con elegancia la declaración del expresidente.

“Si juegan para la selección francesa, son franceses y no importa el color de su piel. Somos todos personas y todos nos respetamos”, dijo.

En este sentido, el delantero Borja Iglesias también se unió a la condena de las afirmaciones de Rajoy. “Me sorprende y me da pena. Yo veo el multiculturalismo de Francia como una calidad”, dijo.

?? Cubarsi também comentou sobre a fala do ex primeiro-ministro da Espanha:



"Se jogam pela seleção francesa, são franceses e não importa a cor da pele deles.



Somos todos pessoas e todos nos respeitamos"pic.twitter.com/f2OmyPNYWS https://t.co/qU9syNorid — ?? ???? ?? ???? (@LaLigaBR) July 13, 2026

La política también entró en la polémica. El actual presidente Pedro Sánchez calificó las palabras de Rajoy como “xenófobas” y aseguró que “avergüenzan” a España.

En un mensaje publicado en X, Sánchez defendió que la pertenencia a un país no se mide por el apellido ni por el color de piel, sino por el compromiso con la sociedad.

“España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas”, escribió.

En Francia, varios dirigentes también reaccionaron con molestia, señalando que el comentario alimenta discursos de exclusión justo en un momento en el que el país intenta cerrar filas en torno a su selección nacional.

España y Francia juegan el martes 14 de julio de 2026 en Arlington, Texas, por las semifinales del Mundial. El partido se disputa en el AT&T Stadium.



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