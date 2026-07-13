FIFA designa al árbitro salvadoreño Iván Barton para la semifinal entre España y Francia

Francia y España se enfrentarán este martes, por las semifinales del Mundial 2026, buscando la clasificación a la final y el encargado de impartir justicia será el salvadoreño Iván Barton.

Un árbitro que tiene ocho años de experiencia, dirigió más de 300 partidos a lo largo de su carrera y ya dijo presente en tres partidos de la actual Copa del Mundo.

Barton tiene 35 años y comenzó a dirigir en 2018, año en el que fue designado como árbitro internacional de FIFA.

Con un ascenso meteórico que lo impulsó rápidamente desde la Primera División de El Salvador a la máxima escena internacional, su forma de llevar los partidos se caracteriza por su firmeza, una excelente condición física y el control riguroso de la disciplina.

Iván Barton debutó como árbitro mundialista en la Copa del Mundo de 2022, donde dirigió tres partidos. El primero fue la histórica victoria de Japón contra Alemania por 2-1 por el debut del Grupo E, el segundo el triunfo 1-0 de Brasil sobre Suiza en el Grupo G, y el último la goleada de Inglaterra a Senegal por 3 a 0 por los octavos de final del torneo.

The match officials for @FIFAWorldCup match 101 have been appointed. ? — FIFA (@FIFAcom) July 12, 2026

Cuarto partido en el Mundial 2026

A su vez, el duelo entre Francia y España será su cuarto partido en el Mundial 2026. Anteriormente impartió justicia en el Turquía 0-1 Paraguay (en el que saltó a la fama por aplicar la novedosa “Ley Prestianni” y expulsar a Miguel Almirón) y el Japón 1-1 Suecia, en la fase de grupos, y el Suiza 0 (4)- (3) 0 Colombia de octavos de final que definió por penales al rival de la Selección Argentina en los cuartos.

Posiblemente este sea el último de sus siete encuentros mundialistas, los que lo posicionan como el árbitro centroamericano con más partidos dirigidos en la historia del torneo.

Iván Barton nunca dirigió a franceses ni españoles ni tuvo acción más allá de la instancia de octavos de final, por lo que será una novedad en el choque entre dos de los principales candidatos.

A su lado, tendrá a sus compatriota David Morán como primer asistente y al nicaragüense Antonio Pupiro como segundo, mientras que los suecos Glenn Nyberg y Mahbod Beigi actuarán como cuarto y quinto oficial respectivamente.

Estadounidense Ismail Elfath dirigirá la otra semifinal

Ismail Elfath, árbitro estadounidense de origen marroquí, fue designado por la FIFA para dirigir la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina. El encuentro se jugará este miércoles desde las 16 en Atlanta y será el primero dirigiendo a la Albiceleste.

Elfath llega a esta instancia con tres partidos en el torneo y un historial que abarca más de 268 partidos internacionales. Nacido en Casablanca el 3 de marzo de 1982, el juez designado para la semifinal emigró a Estados Unidos a los 18 años y construyó desde allí una trayectoria arbitral que lo llevó a la cima del fútbol mundial.

Con 44 años, acumula una década como árbitro FIFA y este Mundial 2026 es su segunda Copa del Mundo, tras su participación en Qatar 2022.

The match officials for @FIFAWorldCup match 102 have been appointed. ? — FIFA (@FIFAcom) July 13, 2026

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