Hallan muerto al árbitro neerlandés Rob Dieperink detenido por presunto abuso de menores

El neerlandés Rob Dieperink falleció a los 38 años, dos meses después de haber sido excluido del grupo de árbitros designados para el Mundial a raíz de un caso policial en Gran Bretaña que posteriormente fue archivado. No se ha revelado la causa de la muerte.

“Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento de ⁠Rob Dieperink. Con Rob, perdemos a un árbitro muy valorado pero, sobre todo, a un compañero amable y dedicado”, declaró la Federación Neerlandesa de Fútbol ⁠en un comunicado.

We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink.



Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega.



Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen? pic.twitter.com/OO0ReL0i7F — KNVB (@KNVB) July 13, 2026

Dieperink había sido seleccionado para formar parte del equipo de árbitros asistentes de video (VAR) del Mundial, pero fue excluido en mayo tras haber sido detenido el mes anterior por la Policía Metropolitana de Londres en abril de 2026.

El arresto llegó tras una denuncia por una presunta agresión sexual a un menor ocurrida mientras se encontraba en la ciudad para ejercer como VAR en un partido de la Conference League entre el Crystal Palace y la Fiorentina. El caso fue archivado por falta de pruebas.

Árbitro de la Eredivisie

“Me entristece enormemente haber sido acusado injustamente”, declaró Dieperink en una entrevista con De Telegraaf. “Desde el principio, he cooperado plenamente en la investigación policial y también he mostrado una ⁠total transparencia ante la FIFA, la UEFA y la KNVB”.

“Agradezco el apoyo que he recibido de la KNVB y la forma en que han gestionado este caso. Es una lástima que la FIFA haya decidido no designarme ya para el Mundial; por supuesto, estoy decepcionado por ello”.

Dieperink había arbitrado en la Eredivisie neerlandesa desde 2017 y fue árbitro del VAR ⁠en la Eurocopa 2024.

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