Investigan en Sudáfrica la muerte de Jayden Adams, jugador del Mundial 2026

La policía de Ciudad del Cabo abrió una investigación por la muerte del jugador sudafricano Jayden Adams, hallado sin vida el pasado sábado en una propiedad del barrio Schotsche Kloof, dos semanas después de su participación en el Mundial 2026.

Las autoridades confirmaron que el cuerpo del mediocampista de 25 años fue encontrado alrededor de las 11 de la mañana.

En un comunicado enviado a la agencia de noticias ‘The Associated Press’, la policía señaló que “las circunstancias que rodean este incidente están bajo investigación” y que aún no se ha determinado la causa de la muerte.

Su padre, Juanito Adams, dijo a la cadena eNCA el pasado domingo que la familia espera los resultados de la autopsia y que todavía no hay fecha para el funeral.

“Fue una muerte prematura. A la familia le cuesta asimilarlo”, afirmó. “No será fácil seguir adelante. Simplemente aprendes a vivir con ello”, expresó.

El ministro de Deportes, Gayton McKenzie, recordó que Adams jugó contra República Checa horas después de enterarse de la muerte de su abuela. Pidió al público “moderación y compasión” y evitar especulaciones mientras avanza la investigación oficial.

Adams disputó los tres partidos de la fase de grupos y formó parte de la histórica clasificación de Sudáfrica a la ronda de eliminación directa por primera vez. No jugó en la derrota 1-0 ante Canadá en los dieciseisavos de final.

El sábado, los partidos Inglaterra-Noruega y Argentina-Suiza incluyeron homenajes y minutos de silencio en memoria del futbolista.

La familia y las autoridades aguardan los resultados forenses para esclarecer la muerte de Adams, mientras el fútbol sudafricano continúa rindiéndole tributo.



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