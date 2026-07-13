“Obsession” se convierte en la película de terror original más taquillera del siglo XXI

La película “Obssesion” se anotó un nuevo récord al convertirse en la cinta de terror más taquillera del siglo XXI.

“Obsessions” se estrenó en salas de cine de Estados Unidos el 15 de mayo de 2026 y ha acumulado $426.7 millones de dólares en la taquilla mundial, según datos de Box Office Mojo, superando cualquier película de terror original estrenada después de los 2000.

Además, la película ingresó al décimo lugar entre las cintas de terror con mayor recaudación de todos los tiempos. En este ranking, “Obsession” se encuentra por debajo de “The Exorcist” de 1973, que registró $430.8 millones de dólares durante su exhibición en cines.

“Obsessions” lideró la taquilla junto con “Backrooms”, la película de ciencia ficción y terror psicológico dirigida por Kane Persons, que es un youtuber de 20 años, y cuya historia surgió de los creepypastas compartidos en foros de internet. “Backrooms” también superó los $400 millones de dólares en ingresos globales.

Generalmente, los ingresos en taquilla de las películas disminuyen con el paso de las semanas. Sin embargo, con “Obsession” ocurrió lo contrario. La cinta recaudó 30 % más en su segundo fin de semana y en su tercer fin de semana la taquilla aumentó 10 %, según el sitio web Box Office Mojo.

Estas películas se crearon con un presupuesto reducido. Por ejemplo, “Obssesion” solo contó con un presupuesto de $750,000 dólares, mientras que “Backrooms” contó con un presupuesto de $10 millones de dólares. A pesar de sus cortos presupuestos, ambas películas han dominado la taquilla y han ampliado su presencia en las salas de cines, superando producciones de gran presupuesto como “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” y “Masters of the Universe”.

“Obsession” también superó una meta al convertirse en la producción con un presupuesto inferior al millón de dólares que ha obtenido la mayor recaudación en la historia de la taquilla.

Asimismo, la película superó otros títulos de terror original de renombre como “Signs”, que obtuvo $408.2 millones de dólares, y la nominada al Oscar “Sinners”, con $370.9 millones.

La única película que ha superado la cifra de recaudación de “Obssesion” fue “The Sixth Sense”, estrenada en 1999, la cual obtuvo ingresos globales de $672.8 millones de dólares.

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