Avanzan en una nueva demanda para impedir la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery

Un grupo de fiscales generales regionales se ha unido para detener la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery. Hay que recordar que este trato está valorado en $110 millones de dólares.

Según información compartida por “Deadline”, este lunes se presentará una ley antimonopolio. Esta demanda está siendo liderada por Rob Bonta, fiscal general de California. Para hacerlo se unió con otros fiscales desde Sacramento hasta Albany.

Hay que recordar que esta fusión está siendo liderada por el CEO de Paramount Skydance, David Ellison, a quien muchos critican por su relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Deadline” consultó a una fuente cercana con todo el caso y esta explicó: “Una fusión entre Warner Bros y Paramount podría desplazar a otros actores y ofrecer al público una oferta más reducida“. También aseguran que esta fusión “se trata de una clásica estrategia de dominación del mercado para películas y servicios de streaming, que sofoca la competencia”.

Además de Bonta, esta demanda está siendo respaldada por Letitia James, fiscal general de Nueva York, William Tong, fiscal general de Connecticut, y Nick Brown, fiscal general del estado de Washington. El objetivo de este grupo es solicitar una orden judicial provisional lo antes posible para impedir la fusión.

Al mismo tiempo que se une a nivel legal, varias estrellas de Hollywood también se han unido para lograr que esta fusión no se vea. Lo han hecho a través de una carta que varios han firmado, en esta carta se explica cómo se verán afectados: “El resultado serán menos oportunidades para los creadores, menos empleos en todo el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para las audiencias en Estados Unidos y en todo el mundo. De manera alarmante, esta fusión reduciría el número de grandes estudios cinematográficos estadounidenses a tan solo cuatro”.

Entre las personalidades que han firmado la carta están Jane Fonda, Ben Stiller, Emma Thompson, Javier Bardem, Denis Villeneuve, Robert De Niro, Sofia Coppola y Holly Hunter.

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