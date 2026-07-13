Trump restablece bloqueo naval a Irán y afirma que cobrará 20% por proteger buques en Ormuz

El gobierno de Estados Unidos restablecerá el bloqueo naval contra Irán, así lo confirmó el presidente Donald Trump a través de su red social Truth Social.

La medida implica que Washington cobrará una tasa de compensación del 20 % a los buques que transporten carga por el estrecho de Ormuz a cambio de garantizar su seguridad. El anuncio ocurre tras el cierre de la vía marítima por parte de Teherán y una reciente escalada de ataques militares entre ambas naciones.

“El estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Restablecemos el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide que los barcos iraníes o sus clientes entren o salgan. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho”, declaró el mandatario.

Restablecimiento del bloqueo y libre tránsito

El mandatario republicano también detalló que la restricción se aplicará de forma exclusiva a las embarcaciones de procedencia iraní o a sus compradores comerciales. Con este bloqueo, la administración estadounidense buscará presionar la economía iraní tras haber finalizado el alto el fuego pactado previamente.

Trump indicó que el país asumirá el rol de “el guardián del estrecho de Ormuz”. Debido a esto, se aplicará un cobro inmediato del 20% sobre el valor de las mercancías que circulen por el sector para financiar los costos operativos de las fuerzas norteamericanas.

“En ese carácter, y como cuestión de justicia, será reembolsado, a razón del 20% sobre toda la carga enviada, por todos los costos necesarios para realizar la tarea de brindar seguridad y protección a esta sección tan volátil del mundo”, agregó.

Acciones militares en la región

La reactivación del bloqueo anula el memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán en junio. La tensión aumentó luego de que el ejército estadounidense ejecutara una ofensiva el domingo por la noche para reducir la capacidad de ataque de Irán.

Como contraofensiva, Teherán efectuó bombardeos en territorio de Kuwait, Baréin, Catar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, naciones aliadas de Estados Unidos que albergan bases militares de dicho país.

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