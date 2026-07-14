Hochul y Mamdani reaccionan a la muerte de migrante colombiano a manos de ICE en Maine

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, reaccionaron a la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero, un ciudadano colombiano de 26 años, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Biddeford, Maine.

Las declaraciones se produjeron luego de que trascendiera, informó The Associated Press,

Hochul respondió en X a una publicación de la periodista Kaitlan Collins, quien señaló que el gobierno del presidente Donald Trump ordenó a los agentes del ICE suspender la mayoría de las detenciones de vehículos mientras revisa sus procedimientos.

“Ya era hora. Una vida perdida es una vida de más. Y ya han sido más de una”, escribió la mandataria estatal.

It’s about damn time.



One life lost is one too many. And it’s been more than one. https://t.co/XEzFAwkc0t — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) July 14, 2026

Por su parte, Mamdani condenó la muerte de Durán Guerrero y criticó a la agencia migratoria.

“En Biddeford, Maine, un hombre de 26 años se despidió de su esposa e hija y salió hacia el trabajo. Momentos después estaba muerto, baleado en la cabeza por agentes de ICE, el segundo hombre que ICE ha matado en seis días”, escribió el alcalde en X.

“Ice está matando a nuestros vecinos. ICE no puede ser reformado. Abolir ICE”, añadió.

This morning in Biddeford, Maine, a 26-year-old man said goodbye to his wife and daughter and left for work. Moments later he was dead, shot in the head by ICE agents, the second man ICE has killed in six days.



ICE is killing our neighbors. ICE cannot be reformed. Abolish ICE. — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 14, 2026

El cambio de política, de acuerdo con la agencia de noticias, fue adoptado después de que un agente del ICE disparara y matara el lunes a Durán Guerrero en Maine y una semana después de otro tiroteo mortal protagonizado por un agente de la misma agencia en Houston, Texas.

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el agente abrió fuego porque temía por la seguridad pública. La versión oficial indica que los agentes vigilaban la vivienda de una persona con una orden final de deportación cuando intentaron detener un vehículo que salía del lugar.

El conductor habría intentado huir, lo que llevó al agente a disparar.

Sin embargo, no existían cámaras corporales entre los agentes involucrados y que persisten interrogantes sobre la distancia entre el oficial y el vehículo, si el conductor recibió órdenes de detenerse y por qué las autoridades consideraron que representaba un peligro para la población.

El senador independiente por Maine, Angus King, indicó que el DHS también le notificó que ICE suspendería las detenciones de vehículos, mientras que la senadora republicana Susan Collins informó que la Oficina del Inspector General del DHS investiga el caso en coordinación con el FBI.

La oficina del fiscal general de Maine también participa en la investigación junto con las autoridades federales. Las primeras declaraciones apuntan a que el conductor intentaba huir en dirección al agente, cuyo nombre no ha sido divulgado y que está ahora en licencia administrativa, indicó AP.

La muerte de Durán Guerrero provocó que cientos de personas se manifestaron en Maine frente a un centro de detención del ICE en Scarborough para exigir respuestas y denunciar el uso de la fuerza por parte de la agencia.

Organizaciones defensoras de los inmigrantes aseguraron que el colombiano contaba con autorización para trabajar en Estados Unidos. Su muerte representa al menos el noveno caso en el que agentes del ICE utilizan fuerza letal desde que la administración Trump intensificó su política de control migratorio.

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