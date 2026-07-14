Inmigrante muere atropellado al huir de un operativo de ICE en Florida

Un inmigrante murió este martes tras ser atropellado por un camión cuando intentaba escapar de un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Agustín, Florida, en un incidente que eleva a tres las muertes vinculadas a acciones de la agencia en la última semana, según informó el Miami Herald.

De acuerdo con el diario, el hombre huyó a pie de los agentes migratorios y, mientras cruzaba una carretera cercana, fue embestido por un camión. Murió a causa de las heridas sufridas en el impacto.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni han informado sobre su situación migratoria.

El hecho ocurre mientras aumentan las críticas a las tácticas empleadas por ICE durante sus operativos. En ese contexto, diversos medios informaron este martes que la agencia suspendió temporalmente los controles de tráfico.

La muerte en Florida se produce pocos días después de otros dos incidentes mortales relacionados con operaciones de ICE.

El 7 de julio, el mexicano Lorenzo Salgado Araujo murió tras recibir disparos de un agente durante un operativo en Houston. Posteriormente, el lunes, el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, falleció en un hecho similar ocurrido en Biddeford, Maine.

Ambos casos provocaron protestas y cuestionamientos de organizaciones humanitarias, que han pedido revisar los procedimientos utilizados por ICE durante las operaciones de control migratorio.

Con información de EFE.

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